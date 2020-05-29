Polonya'da taraftarlar tribünlere dönüyor
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Polonya'da taraftarlar tribünlere dönüyor

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Polonyalı taraftarların 19 Haziran tarihinden itibaren futbol maçlarını stadyumlardan izleyebileceklerini söyledi.

Polonya'da taraftarlar tribünlere dönüyor
29.05.2020 14:28 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:40

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Polonyalı taraftarların 19 Haziran tarihinden itibaren futbol maçlarını stadyumlardan izleyebileceklerini söyledi. Polonya Ekstraklasa maçları ise 81 günlük aranın ardından bu akşam Slask Wroclaw ile Rakow Czestochowa arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Zbigniew Boniek'le birlikte Varşova Ulusal Stadyumu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada 19 Haziran tarihinden itibaren taraftarların maçları stadyumlarda izleyebileceklerini söyledi. Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralı, maske takma, dezenfektan kullanımı gibi her türlü önlemin maçlar esnasında da geçerli olacağını belirten Mateusz Morawiecki ancak stadyumlara alınacak taraftar sayısının stadyum kapasitesinin yüzde 25 ile sınırlı olacağını aktardı. Morawiecki, "Oyuna dönmek için uygun mekanizmaları ortaya koyabilmiş olmamızdan memnuniyet duyuyoruz. Bu benim için yeni gerçekliğe dönüş sinyali" şeklinde konuştu.

Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Zbigniew Boniek ise belirledikleri protokolün herkesin güvenliğini sağlayacak nitelikte olduğunu belirterek, "Biz futbol maçlarına taraftarların katılımına izin veren protokolü ortaya koymuş ilk ülke olacağız" dedi.

Öte yandan Polonya futbol liginin en üst seviyesi Ekstraklasa maçları ise 81 günlük aranın ardından bugün başlıyor. Slask Wroclaw ile Rakow Czestochowa arasında oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Taraftarların stadyumlara ancak 19 Haziran'da dönebilecek olmaları dolayısıyla bu akşamki maç seyircisiz oynanacak. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

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