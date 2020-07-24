Polonya'da rüşvet suçlamasıyla 9 aydır tutuklu bulunan Türk iş adamına tahliye Polonya'da Wlochy Belediye Başkanı'na rüşvet verdiği iddiasıyla tutuklu bulunan Türk iş adamı Sabri Bektaş, 2 milyon Polonya zlotisi (500 bin dolar) kefalet karşılığı serbest bırakıldı.

Polonya'da Wlochy Belediye Başkanı'na rüşvet verdiği iddiasıyla tutuklu bulunan Türk iş adamı Sabri Bektaş, 2 milyon Polonya zlotisi (500 bin dolar) kefalet karşılığı serbest bırakıldı. Soruşturmaya ilişkin tüm delillerin toplandığı gerekçesiyle tahliye edilen Bektaş'a yurt dışına çıkış yasağı getirilirken, pasaportuna da el konuldu.

Polonya'nın başkenti Varşova'da geçtiğimiz Ekim ayı sonunda Wlochy Belediye Başkanı Artur Wolczacki'ye rüşvet verdiği iddiasıyla tutuklanan Türk iş adamı Sabri Bektaş'ın serbest bırakılmasına karar verildi. Bektaş'ın avukatı Michal Zuchmantowicz'in yaptığı başvuruyu değerlendiren Varşova Bölge Mahkemesi, Bektaş'ın 2 milyon Polonya zlotisi (500 bin dolar) kefalet karşılığında tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Cezaevi koşullarının müvekkilinin sağlık durumu açısından elverişli olmadığına, yaklaşık 9 ay süren tutukluluk süresi boyunca savcının soruşturmaya ilişkin tüm delilleri toplaması dolayısıyla delillerin karartılması gibi bir durumun söz konusu olamayacağına değinilen başvuru dilekçesinde, Bektaş için Polonya kamuoyunca itibar edilen çok sayıda kişinin olumlu görüş belirttiğine de yer verildi. Başvuruyu dikkate alan mahkeme, 2 milyon Polonya zlotisi kefalet karşılığında serbest bırakılmasına hükmettiği Bektaş'a yurt dışına çıkış yasağı getirerek, pasaportuna el konulmasına karar verdi. Rüşvet almakla suçlanan dönemin Wlochy Belediye Başkanı Artur Wolczacki'nin ise tutukluluğun devamına kararı verildi.

Polonya'da uzun yıllardır inşaat sektöründe faaliyet gösteren, alışveriş merkezi, otel gibi milyonlarca euro değerinde pek çok yatırıma sahip olan Türk iş adamı Sabri Bektaş, geçtiğimiz Ekim ayı sonunda Varşova'nın Wlochy ilçesi Belediye Başkanı Artur Wolczacki'ye rüşvet verdiği gerekçesiyle Polonya Yolsuzluk Karşıtı Merkez Büro (Centralne Biuro Antykorupcyjne-CBA) ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alınmıştı. CBA Sözcüsü Temistokles Brodowski, operasyon sonrası yaptığı açıklamada Sabri Bektaş'ın kendi aracından Artur Wolczacki'nin aracına içinde 200 bin zloti (50 bin dolar) bulunan paketi attığı esnada CBA ekiplerinin izlemede olduğunu, olayın hemen ardından görevlilerin Belediye Başkanı Wolczacki'yi kayınvalidesinin evinin garajında aldığı parayı saklamaya çalışırken, Bektaş'ı ise bir Türk kahvehanesinde gözaltına aldığını aktarmıştı. Mahkemeye çıkarılan Bektaş'a Lopuszanska Caddesi'ndeki inşaatına ilişkin belediyece alınacak idari kararlarda lehinde görüş bildirmesi için Başkan Wolczacki'ye 200 bin zloti rüşvet vermek, Wolczacki'ye ise rüşvet almak suçlaması yöneltilmişti. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, Varşova Yerel Mahkemesi tarafından 3 aylığına tedbir amaçlı olarak tutuklanmıştı. Mahkeme sonraki duruşmalarda şüphelilerin tutukluluk sürelerini yeniden uzatmıştı. Polonya'da ana muhalefet partisi konumunda bulunan Vatandaş Platformu'nun (Platforma Obywatelska) adayı olarak Wlochy Belediye Başkanlığına seçilen Wolczacki ise, parti yönetimi tarafından üyelikten atılmıştı. - VARŞOVA

Kaynak: İHA