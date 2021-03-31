Polonya'da ölümden dönen Türk genci: 2 ayda 13 ameliyat oldu
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Polonya'da ölümden dönen Türk genci: 2 ayda 13 ameliyat oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Polonya'da ölümden dönen Türk genci: 2 ayda 13 ameliyat oldu

Polonya'da yaşayan Erkan Sezgin adındaki Türk genci, mide delinmesi teşhisi ile kaldırıldığı hastanede 2 ay içinde 13 ameliyat geçirerek ölümden döndü.

Polonya'da yaşayan Erkan Sezgin adındaki Türk genci, mide delinmesi teşhisi ile kaldırıldığı hastanede 2 ay içinde 13 ameliyat geçirerek ölümden döndü. Uzun bir tedavinin ardından sağlığına kavuşan Sezgin, Polonyalı doktor Czeslaw Osuch sayesinde hayatta kaldığını belirtirken, yaptırdığı pasta ile doktoruna teşekkürlerini sundu.

Polonya'ya 19 yaşında üniversite eğitimi için gelen Türk genci Erkan Sezgin, 2 yıl önce mide delinmesi teşhisi ile kaldırıldığı hastanede 2 ay içinde 13 ameliyat geçirerek ölümün kıyısından döndü. Sezgin, 2 yıl önce ikamet etmekte olduğu Krakow kentinde bir gece şiddetli karın ağrısı ile acil servise gitti ancak doktorlar şikayetlerini önemsemeyerek onu eve gönderdi. Sezgin, evde ağrısı bir türlü dinmediği için ertesi sabah yine aynı hastaneye gitti ancak bir kez daha geri çevrildi. Durumunun giderek kötüleşmesi üzerine evinin yakınındaki özel hastaneye gitmeye karar veren Sezgin yolda bayılırken, onu ölümün kıyısına getiren olaylar zinciri de başlamış oldu.

Erkan Sezgin yaşadığı süreci anlatırken, "Karnımın ağrısında ölüyordum, sonunda özel hastaneye gitmek için yola çıktım ama yolda düşüp bayılmışım. Beni ambulansla Krakow Üniversite Hastanesi'ne kaldırmışlar. Burada 1,5 ayı komada olmak üzere toplam 2 ay kaldım. Bu süre içerisinde tam 13 ameliyat geçirdim. Tabii bunlar olup biterken ben kendimde değildim" dedi.

"Bağırsağımı karın duvarına diktiler"

Sezgin, hastanede kendisine ilk olarak mide delinmesi teşhisi konulduğunu dile getirerek,

ameliyatla midesinin dikildiğini ancak mide duvarının fazla incelmiş olması nedeniyle ilerleyen günlerde bu kez başka yerlerden delindiğini ifade etti. Sezgin, bu süreçte doktorlardan bazılarının midenin tamamıyla alınması ya da yarısının kesilmesinden taraf olduğunu belirterek, bariatrik ve kolorektal cerrahi alanında uzman olan doktoru Czeslaw Osuch'un ise söz konusu öneriye şiddetle karşı çıktığını aktardı. "Doktorum ben sorunun üstesinden gelebilirim, mideyi almamıza gerek yok demiş. Tabii tüm bunları o esnada ben komada olduğum için daha sonra eşimden öğrendim. Neredeyse 3 günde bir ameliyat olduğum bu süreçte sepsis ve taşikardi dahil pek çok komplikasyon yaşamışım. Nihayetinde ince bağırsağımı ameliyatla karın duvarına bağladıkları ileostomi işlemini gerçekleştirmişler" diyen Türk genci, 2 ayın ardından hastaneden taburcu olduğunu söyledi.

"Doktoruma elini öperek teşekkür ettim"

Olayı takip eden 2 sene içinde bağırsağı torba içinde yaşadığını dile getiren Sezgin, geçtiğimiz günlerde geçirdiği 14'üncü ameliyatla bağırsağının yeniden içeri alındığını bildirdi. "Her ne kadar ilk gittiğim hastanede doktorlar benimle ilgilenmese de sonrasında karşıma çıkan doktor Osuch'a minnettarım. İmza attığı 14 başarılı ameliyatla beni hayata döndürdü" diyen Türk genci, son ameliyatının ardından hastaneden taburcu olurken minnettarlığı ile Türk gelenek ve göreneklerinin bir ifadesi olarak doktorun elini öperek teşekkür ettiğini belirtti. Erkan Sezgin, doktoruna teşekkür pastası yaptırmayı unutmadığını da sözlerine ekledi. - VARŞOVA

Polonya'da ölümden dönen Türk genci: 2 ayda 13 ameliyat oldu
Polonya'da ölümden dönen Türk genci: 2 ayda 13 ameliyat oldu
Polonya'da ölümden dönen Türk genci: 2 ayda 13 ameliyat oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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