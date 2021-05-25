Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Fener Rum Patrikhanesini ziyaret etti

Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Fener Rum Patrikhanesini ziyaret etti.

Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Fener Rum Patrikhanesini ziyaret etti.

Duda, ziyaretinin ikinci gününde İstanbul Fatih'teki Fener Rum Patrikhanesinde Patrik Bartholomeos tarafından karşılandı.

Patrik Bartholomeos ile yaptığı görüşmede, Patrikhaneye davet edildiği için büyük onur duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Duda, İstanbul'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Duda, "İstanbul, Hristiyan alemi için de kadim bir şehir. İstanbul Patrikliğini karanlıkta ışık saçan bir lamba gibi görüyorum. Eşim ve ben Katolik dinine mensubuz ama bu kardeş kiliseyi ziyaret etmek ikimiz için de önemli bir dostluk sembolü oldu." dedi.

Patrik Bartholomeos da Duda'nın Patrikhane ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Patrik Bartholomeos, 2015'te Duda tarafından Varşova'ya davet edildiğini, Polonya'ya çok yabancı olmadığını belirterek "İstanbul Fener Rum Patrikhanesinin Polonya ile ilişkilerinin uzun bir geçmişi var. Hristiyanlığın Avrupa'ya yayılmasında Patrikhanemizin büyük bir katkısı var. Cumhurbaşkanını, 'kültürlerin temelinde din ve inanç vardır' görüşü ve aile bağlarına verdiği değeri çok takdir ediyorum." diye konuştu.

Patrik Bartholomeos, Duda'nın Hristiyan dünyasını ve kiliseleri birleştiren önemli bir lider olduğuna vurgu yaparak bu konuda çalışmalar yapmaya devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Duda, İstanbul'daki temasları kapsamında 1937-1941 döneminde ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu görevini yürüten Wojciech Rychlewicz anısına Feriköy Katolik Mezarlığında inşa edilen anıtın açılışını da gerçekleştirdi.

Duda, Rusya, Prusya, Polonya ve Avusturya tarafından üçe bölünen Polonya'dan Türkiye'ye gelen Polonyalı göçmenlerin anısına ve Polonya'nın bağımsızlığını tekrar kazanmasının 100. yıl dönümü vesilesiyle dikilen anıta da çelenk koydu.

Başpiskopos Lorenzo Piretto anıtı kutsarken, Türkiye Hahambaşı İsak Haleva da dua etti.

Cumhurbaşkanı Duda, Polonezköy'deki Katolik Mezarlığını ve Sent Antuan Kilisesini de ziyaret etti.

Konsolos Wojciech Rychlewicz kimdir?

1937-1941 yıllarında İstanbul Başkonsolosluğu görevini yürüten Wojciech Rychlewicz, 1940'ta yüzlerce Yahudi mülteci için düzenlediği Katolik kimlik belgesiyle Avrupa dışına göç etmelerini sağladı. Mülteci krizini önleyen ve birçok hayatı kurtaran Konsolos Rychelewicz, aynı zamanda Polonya'nın bağımsızlık mücadelesi gazisi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsüm İncekaya