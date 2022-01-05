Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ikinci kez Kovid-19'a yakalandı - Haberler
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Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ikinci kez Kovid-19'a yakalandı

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ikinci kez Kovid-19'a yakalandı
AA / Hüseyingulu Hüseyinzade - Haberler | Güncel

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın ikinci kez Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın ikinci kez Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

Polonya Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, 49 yaşındaki Duda'nın Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı, herhangi bir semptom göstermediği, karantinada ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ekim 2020'de de Kovid-19'a yakalanan Duda, 2021 Nisan ve Haziran aylarında iki doz Kovid-19 aşısını olmuş, hatırlatıcı dozu da geçen ay yaptırmıştı.

Bu arada Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, düzenlediği basın toplantısında, şu anda ülkede herhangi bir yeni kısıtlamaya gidilmeyeceğini belirterek, Polonya'da Omicron varyantına dair verilerin, ocak ayının sonunda netleşeceğini söyledi.

Niedzielski, günlük vaka sayısındaki artışların tatil döneminden kaynaklandığını, bunun geçici bir durum olduğunu dile getirerek, Kovid-19 hastaları için hastanelerde yatak sayısını 60 bine çıkaracaklarını kaydetti.

Polonya Sağlık Bakanlığı da son 24 saatte Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 632 olduğunu açıkladı.

Polonya'da bugüne kadar 21 milyondan fazla kişi tam aşılandı, 6,6 milyondan fazla kişi de hatırlatıcı doz Kovid-19 aşısı oldu.

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AA / Hüseyingulu Hüseyinzade - Son Dakika Haberleri

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