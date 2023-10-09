Zonguldak'ta Kafes Operasyonunda Yakalanan Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi
Politika Haberleri
Zonguldak ve Kdz. Ereğli ilçesinde düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi. 11 şüpheli Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.
Zonguldak'ta "Kafes" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde organize suç örgütlerine yönelik 6 Ekim'de 31 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında kent merkezinde yakalanan 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 3'ü ifadelerinin ardından savcılıkça serbest bırakılırken, 8'i güvenlik önlemi altında adliyeye getirildi.
Karadeniz Ereğli ilçesinde yakalanan 7 zanlının ise emniyetteki sorguları sürüyor.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde organize suç örgütlerine yönelik 6 Ekim'de gerçekleştirilen "Kafes" operasyonunda, Zonguldak il merkezinde 11, Karadeniz Ereğli ilçesinde de 7 şüpheli yakalanmıştı. Zanlıların adreslerinde 10 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 6 kesici ve delici alet ile 103 mermi ele geçirilmişti.