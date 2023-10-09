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Zonguldak'ta Kafes Operasyonunda Yakalanan Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi

Zonguldak ve Kdz. Ereğli ilçesinde düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi. 11 şüpheli Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.