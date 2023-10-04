Zonguldak'ta Fevkani Köprüsü incelemesi yapıldı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergin, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Fevkani köprüsünde inceleme yaptı.

Vali Hacıbektaşoğlu, Başkan Alan'dan çalışmalar halkında bilgiler aldı. İnceleme sonrasında açıklama yapan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, "Arkadaşlar 1 Ekim itibariyle Fevkani Köprüsünde köprü esnafı burada takiye çalışmaları başladı. Dün bugün itibariyle köprüyü temizleme yıkım çalışmaları devam edecek. Şuanda esnafa gösterilen Elmas Park'ta çalışmalar sürüyor. Bir yandan da taşınan esnaflarımız var. İstasyon Soğuksu Acılık ayağında çalışma başlayacak. Yarından itibaren iş güvenliği tedbirleri en önemli konu o. Çalışan bölgenin insandan arındırılması. Sürekli gözetlenmesi bariyerlerle kapatılması. İş güvenliği alınacak. Sabah itibariyle trafik kapatıldı. Sabah 8: 30-10: 00 arası bir sorun oldu. Akşam üzerinde sıkıntı oldu. Ama beklediğimi den az. Bu da her ne kadar duyurulmuş olsa da insanların alışkanlıkları var. Bu da yarın daha sonra ki günler az olacak. Emniyet müdürümüz emniyet müdür yardımcısı başkanımı başkan yardımcımız gözümüz burada olacak. Kazasız belasız yıkılarak temizlenecek. Esnafımız taşınmamın getirdiği zorluklar var. Bir süre sonra Elmas Park'a gideceğiz Fevkani esnafıyla sizle çayımızı içeceğiz" dedi. - ZONGULDAK