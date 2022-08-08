Zonguldak politika haberi | Ereğli Belediyesinden 224 bin metrekare kilitli parke taşı

Zonguldak politika haberi... Konya'nın Ereğli Belediyesi son 1,5 yılda 224 bin metrekare kilitli parke taşı ve27 bin metre de bordür çalışması gerçekleştirdi.

Konya'nın Ereğli Belediyesi son 1,5 yılda 224 bin metrekare kilitli parke taşı ve27 bin metre de bordür çalışması gerçekleştirdi.

Ereğli Belediyesi son 1,5 yılda özellikle merkeze uzak mahalleler; Zengen, Belkaya, Sarıca, Belceağaç, Orhaniye, Yazlık, Burhaniye, Çimencik, Kutören, Hortu, Yeniköy, Sarıtopallı, Acıkuyu, Çayhan, Ulumeşe, Aziziye, Çakmak, Özgürler mahallelerinde yaklaşık 224 bin metrekare kilitli parke taşı, 27 bin metre de bordür çalışması gerçekleştirildi. Bunun yanında vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yol düzenleme, dolgu, kilitli taş tamiri ve yama işlemlerine de aralıksız devam ediyor.

Çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, "Ereğlimize hizmet noktasında var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Şehrimizde huzuru öncelikle belediyemizin rutin işleri ile sağlayacağız. Çünkü huzuru sağlamanın yolu mutlak memnuniyetten geçmektedir. Hemşehrilerimizin memnuniyeti de bizim en öncelikli vazifemizdir. İhtiyaç olan yerlere ve vatandaşlarımızdan gelen talepler ölçüsünde yürütülen çalışmalarda hiçbir aksama olmaksızın devam ediyoruz. Son bir buçuk yılda 224 bin metrekare kilitli parke taşı yol yapım çalışması gerçekleştirdik. Ayrıca yol düzenleme, dolgu ve yama çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Tek gayemiz şehrimizin hiçbir noktasında tozlu, çamurlu ve bozuk yol bırakmamak. Hemşehrilerimiz güven içerisinde trafiğe çıkması için tüm yollarımızı düzenlemeye devam edeceğiz" dedi. - KONYA