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Ziyarete damga vuran görüntü! İmamoğlu'nu elleri arkada bekledi

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da bir araya geldi. Yavaş, kendisini ziyarete gelen İmamoğlu'nu makam odasında beklerken karşılamayı vekili ve özel kalemi yaptı. Karşılama esnasında özel kalemin İmamoğlu'nu elleri arkada beklemesi dikkatlerden kaçmadı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin 23 Mart'ta yapılacak ön seçimdeki cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la bir araya geldi. Görüşme Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleşti.

Ziyarete damga vuran görüntü! İmamoğlu'nu elleri arkada bekledi

ELLERİ ARKADA BEKLEDİ

İmamoğlu'nu Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Nevzat Uzun ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu karşıladı. Karşılama sırasında Uzunoğlu'nun elleri arkada bağlanmış şekilde İmamoğlu'nun araçtan inmesini beklediği anlar dikkat çekti.

Ziyarete damga vuran görüntü! İmamoğlu'nu elleri arkada bekledi

"UFAK BİR GÖRÜŞ AYRILIĞI VAR"

Yavaş, İmamoğlu'nu makamında karşıladı ve beyaz çiçek buketi sundu. Görüşmenin ardından ikili basın açıklaması yaptı. Konuşmasında Ekrem İmamoğlu'nun Ankara'daki toplantısına neden katılmayacağını açıklayan Mansur Yavaş, "Eğilim yoklaması çalışmalarında Ankara'da toplantı yapıyor. Bu konuda ufak bir görüş ayrılığımız vardı. Bu da basına yansımıştı. Ben kişisel olarak katılmamın uygun olmayacağını düşündüm. Ama her konuda ağzımızı açtığımızda arada bir problem var gibi adlandırıldığı için en azından böyle bir görüntü vermek istedik. Bizler yol arkadaşıyız. Ben kendisine hem ziyareti için teşekkür ediyorum hem de eğilim yoklamasında kendisine başarılar diliyorum." dedi.

İMAMOĞLU: HEDEFİMİZ TEK

Ekrem İmamoğlu ise "Ankara'ya, ayak bastığımızda genelde kendisini ararım. Dönem dönem de ziyaret ederim. Bugün de keyifli bir buluşma anını yaşayacağız Ankara'da. Ön seçim öncesi bütün örgütlerin toplandığı, buluşmalar yapıyoruz. Burada da 4-5 ili kapsayan bir toplantı yapacağız. Öncesinde, Mansur Başkanımıza merhaba dedik, buluştuk, biraz sohbet ettik. O da bize başarı dileklerini iletti. Sonuçta biz birlikteyiz. Yol arkadaşıyız. Hedefimiz tek, memleketimizi bu, ceberut süreçten kurtarmaktır." ifadelerini kullandı.

Ziyarete damga vuran görüntü! İmamoğlu'nu elleri arkada bekledi
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (23)

Haber YorumlarıBlue Dream:

ellerini arkada beklese ne olacak ,elleri önde beklese ne olacak ?

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Haber YorumlarıAvşar OĞLU:

Mansur varken imamoğlunu desteklemek, ikinci altılı masa hezimeti için çabalamaktır ! İmamoğlu aday olursa asla ve asla kazanamayacak, bu böyle biline !

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Haber YorumlarıCafer Çetinkaya:

Recep ve Cumhurun haramileri, sabaha kadar algı yapın, Ekrem başkanın diplomasını iptal hiç fark etmez. Ekrem başkandan adaylığı engellenmezse 10 puan fark yiyeceksiniz. engellenirse Mansur başkan 20 puan fark atar hiç fark etmez

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Haber YorumlarıAlp AY:

BU GÜN GÜNDEMİMİZ BUMU EKO NUN ELLERİNİN KONUMUMU

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Haber Yorumlarıruzga_r_23:

çok önemli değil çünkü öyle şeylere takılcak başkanlardan değil.

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Haber YorumlarıMete Halıcı :

Mansur beydeki ciddiyet, donanım kesinlikle Ekrem beyde yok. Daha doğrusu chp de vizyon yok. Muhalefeti dahi beceremiyorlar. Bunlar kesinlikle ülkeyi yönetmeye talip değiller. Saçma sapan işler, neymiş akşama sürprizimiz var, alın size kırmızı kart. Vatandaşa kırmızı kart dağıtıyor. Arkadaş bu halk salak değil, proje üret ve bunu bize sun. Ülke siyasetinin geldiği noktaya bak. Her ceviz yuvarlaktır her yuvarlak ceviz değildir. Meclisi bkm zannediyorlar yeminle.

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Haber Yorumlarıruzga_r_23:

çok önemli değil çünkü öyle şeylere takılcak başkanlardan değil

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

nasıl beklese haber olmazdı esas duruşmu elleri önden bağlamamı çömelip oturmasımı yada bir yere dayansa olurmuydu onlarıda aydınlatmak lazım

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Haber YorumlarıMurat Yildirim:

Niye kimki bu

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Haber YorumlarıUğur Onur:

Yani ben de böyle beklerim.Beli ağrıyan insan böyle bekler

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