Zelenskiy ve Macron Paris'te Görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa'ya geldi. Zelenskiy, başkent Paris'teki Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından karşılandı. İki lider, resmi karşılamanın ardından içeri girerek, toplantı gerçekleştirdi.

Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i kabul ediyor. Cenevre görüşmelerinin, ABD planının ve Avrupalı ortaklarımızla yakın istişarenin devamı olarak barış için çalışmalar sürüyor" ifadeleri kullanıldı. - PARİS