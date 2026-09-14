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Zelenskiy: "Ukrayna, Rusya’nın herhangi bir anlaşmaya uymaya istekli olduğuna ikna olmadı"

Zelenskiy: 'Ukrayna, Rusya’nın herhangi bir anlaşmaya uymaya istekli olduğuna ikna olmadı'
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Ukrayna, Rusya’nın herhangi bir anlaşmaya uymaya istekli olduğuna ikna olmadı" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Ukrayna, Rusya'nın herhangi bir anlaşmaya uymaya istekli olduğuna ikna olmadı" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya'nın karşılıklı olarak enerji tesislerini vurmamayı kabul ettiğine dair yaptığı açıklamaya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Zelenskiy, "Ukrayna, ortaklarından kritik altyapının tahrip edilmesini durduracak bir anlaşmayı Rusya ile sağlamalarını önerdi. Yaşamı sürdürmek için gerekli olan gıda, enerji ve diğer temel ihtiyaçlar korunmalıdır ancak Rus saldırıları öncelikle bu alanlara yönelik. Her gün Ukrayna'nın enerji tesisleri, liman altyapısı, lojistik tesisleri ve hatta gıda ile ilaç depoları hedef alınmaktadır. Ukrayna, Rusya'nın herhangi bir anlaşmaya uymaya istekli olduğuna ikna olmadı" dedi.

Ukrayna'nın ortaklarından Rusya'nın kritik öneme sahip altyapı tesislerine ve gıda tedarik yollarına yönelik saldırıları durduracağına dair garanti isteyen Zelenskiy, "Biz de saldırılarımızı buna uygun şekilde durdurmaya hazırız. Böylece bu anlaşma güvenilir ve uzun vadeli olur, insanların yaşamları üzerinde gerçek bir etki oluşturur" dedi.

Anlaşmanın Rusya'daki seçim döneminden sonra bozulmaması gerektiğine dikkat çeken Zelenskiy, "Savaş sona ermelidir. Kritik altyapıya ilişkin gerilimi azaltıcı bir adım, barışa doğru atılacak ilk adım olabilir. Ortaklarımızdan somut adımlar bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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