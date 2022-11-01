Zelenskiy: 'Rusya'nın enerji sistemlerimizi vurması nedeniyle Avrupa'ya enerji akışını askıya aldık'

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson'ın, Ukrayna ziyareti sırasında açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın, Ukrayna'nın enerji altyapısına yaptığı saldırılar nedeniyle Avrupa'ya enerji akışını durdurduklarını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna Avrupa'ya enerji akışını durdurdu. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson ile bir araya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın, Ukrayna'nın enerji altyapısına yaptığı saldırılar nedeniyle Avrupa'ya enerji akışını durdurduklarını açıkladı.

Zelenskiy, "Maalesef Rusya Federasyonu'nun füze ve kamikaze insansız hava araçları ile enerji sistemimizi vurması nedeniyle bu süreci (Avrupa'ya enerji akışını) askıya aldık. Ama eminim ki her şey eski haline döndüğünde ve enerji sistemlerimizdeki durum normale döndüğünde Avrupa'ya elektrik ihraç etmeye devam edeceğiz" dedi. Simson'a ülkesindeki enerji sistemlerinin son durumu ile ilgili bilgiler aktarmaya devam eden Zelenskiy, Rusya'nın saldırıları nedeniyle termik santrallerin yanı sıra hidroelektrik sistemlerinin de zarar gördüğünü ifade ederek, Ukrayna'nın enerji altyapısının yüzde 40'ının ciddi şekilde tahrip olduğunu belirtti.

Rusya'nın bu saldırılarını "terör saldırıları" olarak nitelendiren Zelenskiy, stratejik enerji sistemlerine yönelik saldırılara karşı kendilerinin de önlemler almaya devam ettiğini aktardı. - KİEV