Haberler

Zelenskiy, İtalya Başbakanı Meloni ile bir araya geldi

Zelenskiy, İtalya Başbakanı Meloni ile bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni ile barış planı üzerine bir görüşme gerçekleştirdi. Zelenskiy, ABD'ye sunulacak olan barış planının son halinin yakın zamanda hazır olacağını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü. Zelenskiy, ayrıca ABD tarafından hazırlanan Rusya ile olan savaşı sona erdirmeyi amaçlayan barış planının son halinin yakında ABD'ye sunulacağını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ABD tarafından hazırlanan Rusya ile olan savaşı sona erdirmeyi amaçlayan barış planına ilişkin Avrupa'daki temasları devam ediyor. Dün İngiltere'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşen gelen Zelenskiy, resmi ziyaret kapsamında İtalya'ya geldi. Zelenskiy, temasları kapsamında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü. Zelenskiy, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Mükemmel ve çok verimli bir görüşme yaptık. Barışa ulaşmak için pratik fikirler üretme ve adımlar belirleme konusunda İtalya'nın aktif rolünü takdir ediyoruz. Ona müzakere ekibimizin çalışmaları hakkında bilgi verdim ve diplomatik çabalarımızı koordine ediyoruz. İtalya'nın desteğinin devam etmesine büyük önem veriyoruz" dedi.

"Yakın zamanda, iyileştirilmiş planı ABD'ye göndermeye hazır olacağız"

Zelenskiy, ayrıca barış planına ilişkin yaptığı açıklamada, barış planının Avrupalı ortaklarla hazırlanan son halinin yakında ABD'ye sunulacağını açıkladı. Zelenskiy, "Savaşı sona erdirmek için atılabilecek muhtemel adımların tüm bileşenleri üzerinde çok aktif bir şekilde çalışıyoruz. Ukrayna ve Avrupa bileşenleri artık daha gelişmiş durumda ve bunları ABD'deki ortaklarımıza sunmaya hazırız. ABD tarafıyla birlikte, muhtemel adımları mümkün olduğunca hızlı bir şekilde atmayı umuyoruz" dedi.

ABD ile sürekli temas halinde olduklarını aktaran Zelenskiy, "Müzakere ekiplerindeki ortaklarımızın haklı olarak belirttiği gibi, her şey Rusya'nın kan dökülmesini durdurmak ve savaşın yeniden alevlenmesini önlemek için etkili adımlar atmaya hazır olup olmadığına bağlı. Yakın zamanda, iyileştirilmiş planı ABD'ye göndermeye hazır olacağız" dedi. - ROMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Trump'ın 'Saldıracağız' dediği Venezuela'dan tedirgin eden görüntü

O ülkede Trump'ın "Saldıracağız" tehdidini kanıtlayan görüntü
DEM'li Sakık, Hakan Fidan'a bakarak çağrı yaptı! MİT personelleriyle ilgili iddiası çok konuşulur

DEM'li Sakık'ın MİT personelleriyle ilgili iddiası çok konuşulur
Bakan Kurum'a baba ocağında coşkulu karşılama

Bu fotoğrafta bir bakan var! Yıldız gibi karşılandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali

Bakın nerede ortaya çıktı: Dünya gündemine oturan o bebeğin son hali
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! 'Boşanma' sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi

"Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
Sivas'ta tarlasını süren çiftçiyi ürküten görüntü

Göz göze geldiler: Sivaslı çiftçinin nutkunun tutulduğu an
Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali

Bakın nerede ortaya çıktı: Dünya gündemine oturan o bebeğin son hali
'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu

'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu
İZBETON davasında kritik duruşma: Soyer'in tutukluluğu devam edecek

CHP'li eski başkana tahliye çıkmadı: Tutukluluk kararı sürdü
Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek

Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek
Galatasaray'a Monaco maçına saatler kala 3 müjdeli haber

Dev maça saatler kala 3 müjdeli haber birden
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
'Senden hamileyim' diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı

"Senden hamileyim" diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Korkutan rakamlar açıklandı
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
title