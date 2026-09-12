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Zelenskiy: "G20 zirvesinde Putin ile görüşmeye hazırım"

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, davet edilmeleri halinde Aralık ayında ABD’de düzenlenecek G20 zirvesinde Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, davet edilmeleri halinde Aralık ayında ABD'de düzenlenecek G20 zirvesinde Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle'ye röportaj verdi. Devlet Başkanı Zelenskiy, kendisinin ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de davet edilmesi halinde Aralık ayında ABD'nin Miami kentinde düzenlenecek G20 zirvesinde Putin ile görüşmeye istekli olup olmadığı sorusuna, "Evet, elbette" yanıtını verdi. Zelenskiy, "Buluşmalıyız. Bir araya gelmeli, konuşmalı ve kararlar almalıyız. Mesele, sözler değil. Ona ne söyleyeceğim ya da onun bana ne söylemek istediği önemli değil. Önemli olan sadece sonuçtur. Sonuç önemlidir. Hepsi bu" ifadelerini kullandı. Zelensky, ABD'li müzakereciler Witkoff ve Kushner'in Moskova ve Kiev ziyaretinin "iyi bir sinyal" olduğunu ve ikilinin Moskova'nın yanı sıra Kiev'i de ziyaret etmesinin önemli olduğunu söyledi. Zelenskiy ülkesinin çatışmayı sona erdirmeye yönelik müzakereler için iyi bir konumda olduğunu, ülkesinin geçtiğimiz yıla göre daha güçlü olduğunu sözlerine ekledi.

Putin, 2019'dan beri G20 zirvesine katılmadı. Geçtiğimiz ay Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, ABD tarafından Kuzey Carolina'da düzenlenen G20 ülkeleri toplantısına davet edilmişti, ancak bu durum Avrupalı liderleri kızdırmıştı.

Diplomatik çabalar hız kazanıyor

ABD, 19 ülke ve Avrupa Birliği ile Afrika Birliği'nden oluşan G20 grubunun bu yılki başkanlığını yürütüyor ve bu dönem Aralık ayında Miami'de yapılacak liderler zirvesiyle sona erecek. ABD, 5'inci yılına giren ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en ölümcül çatışma olan bu duruma çözüm bulmak için uzun süredir tıkanmış olan müzakereleri yeniden başlatmaya çalışıyor. Geçtiğimiz hafta sonu ABD'li müzakereciler Steve Witkoff ve Jared Kushner Moskova'yı ziyaret etmiş ve Putin ile Trump da hafta başında "son derece samimi" ve "yapıcı" olarak nitelendirilen 1 saatlik telefon görüşmesinde savaşı ele almıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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