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Sivas Zara'da AK Parti'nin 25. yılına özel mevlit programı

Sivas Zara'da AK Parti'nin 25. yılına özel mevlit programı
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Sivas'ın Zara ilçesinde AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü kapsamında mevlit programı düzenlendi.

Sivas'ın Zara ilçesinde Ak Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü kapsamında mevlit programı düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.

Programda hayatını kaybeden parti mensupları, şehitler ile vefat eden gaziler için dua edildi.

Etkinliğe, AK Parti Zara İlçe Başkanı Sedat Avşaroğlu, önceki dönem belediye başkanı Sayıt Ahmet Pala, belediye meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları, teşkilat mensupları ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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