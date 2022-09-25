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Zafer Partisi'nin kurucularından Soner Çam, Ümit Özdağ'ın kendisini dövdürdüğünü iddia ederek istifa etti

Politika Haberleri

Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Soner Çam, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak partiden istifa ettiğini duyurdu. Çam, "Türkiye Cumhuriyeti Devletine baş kaldıran Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, azmettirerek beni ve arkadaşımı 20 kişi ile darbettiler." ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Soner Çam, Genel Başkan Ümit Özdağ'a yönelik ciddi iddialarda bulunarak partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Zafer Partisi'nin kurucularından Soner Çam, Ümit Özdağ'ın kendisini dövdürdüğünü iddia ederek istifa ettiSoner Çam - Ümit Özdağ

FOTOĞRAF DA PAYLAŞTI

Çam, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Özdağ'ın tuttuğu adamlar tarafından arkadaşı ile birlikte dövüldüğünü söyledi. Bununla da yetinmeyen Çam, arkadaşının kanlar içerisindeki fotoğrafını da paylaştı.

Zafer Partisi'nin kurucularından Soner Çam, Ümit Özdağ'ın kendisini dövdürdüğünü iddia ederek istifa etti

"ÖZDAĞ AZMETTİRDİ"

Gündeme bomba gibi düşen tweet'te şu ifadeler yer aldı: "Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyeliğinden ve Parti üyeliğinden istifa ettim. Türkiye Cumhuriyeti Devletine baş kaldıran Ümit Özdağ, azmettirerek beni ve arkadaşımı 20 kişi ile darbettiler." dedi.

Zafer Partisi'nin kurucularından Soner Çam, Ümit Özdağ'ın kendisini dövdürdüğünü iddia ederek istifa etti

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Zafer Partisi Ümit Özdağ Politika Güncel Haberler

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