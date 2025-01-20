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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı
Ümit Özdağ'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı

Ümit Özdağ'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
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Zafer Partisi'nden gözaltına alınan Ümit Özdağ için çağrı

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, Ankara'da gözaltına alınmasının ardından partiden yapılan açıklamada, "Tüm Zafer Partisi ve Ümit Özdağ destekçilerini saat 23.00'ten itibaren İstanbul Fatih İlçesi Vatan Emniyet Müdürlüğü binası önüne davet ediyoruz" denildi. Özdağ'ın geceyi Vatan Emniyet'te geçireceği ve ifade için sabah saat 09.00'da Çağlayan Adliyesi'ne götürüleceği bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, 19 Ocak 2025'de partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatıldı. Özdağ, soruşturma kapsamında Ankara'da yemek yediği restoranda gözaltına alındı. Ümit Özdağ'ın sağlık kontrolünün ardından İstanbul'a getirildiği öğrenildi.

ZAFER PARTİSİ'NDEN ÇAĞRI

Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasının ardından Zafer Partisi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hukuksuzca gözaltına alınan Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ, polis ekipleri eşliğinde İstanbul'a yola çıktı.

Tüm Zafer Partisi ve Ümit Özdağ destekçilerini saat 23.00'ten itibaren İstanbul Fatih İlçesi Vatan Emniyet Müdürlüğü Binası Önüne Davet Ediyoruz!

Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ, geceyi Vatan Emniyet Müdürlüğü binasında geçirmesinin ardından sabah saat 09.00'da Çağlayan Adliyesi'ne ifade için götürülecektir.

Tüm vatandaşlarımıza duyurulur"

Zafer Partisi'nden gözaltına alınan Ümit Özdağ için çağrı
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Politika
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıVEFA:

Parti AYRIMI, gözetmeksizin adaletten, düşünce ve fikir özgürlüğünden yana olan herkes Ümit Özdağ'a destek vermelidir. Hiçbir UYGAR ÜLKEDE HAKARET SUÇUNDAN BÖYLE ZAMANSIZ GÖZ ALTINA ALMA, TUTUKLAMA YOKTUR!

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Haber YorumlarıVEFA:

Kerem Kınık'ın kızı yüzde yüz kusurlu Gencecik çocuğu öldürdü 1 gün yatmadı. Bir parti başkanı hakaret suçundan apansız göz altına alınıyor, çoğu insan da tutuklanıyot. Bu nasıl adalet. Tuz koktu memlekette!!

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Antik bilimcilere bildirin son firavun guncellensin.

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Haber YorumlarıMustafa Engin:

Öcalana umut hakkı vaadedenler serbestçe dolaşıyor ne anladık bu işten

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Haber Yorumlarıömer faal:

Ümit özdağı sevmem ırkçılık hissiyatlarım var ona ama hukuksuzluk için yanındayım özdağ herkes adil yargılanmalı sabah alıp yargılamak varken ders vermek yada ceza vermek için yargılanmadan yaralamak karalamak bizim miletimize ülkemize yakışmaz adalet bakanına üleknin adaletine biran önce adalet dersi vermek yaptıkları iş işleyiş ile ilgili eğitim vermek gerekiyor oyun parkına çevirdiler utanmazlar

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Haber YorumlarıMerxas:

burdan bir Kürt olarak emniyet müdürlüğünü tebrik ediyorum:)

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Cumhurbaskani partili olmamali arkadas Adam yedi 24 muhalefete olmadik hakaretler yapiyor kendisini de yasayla guvenceye almis laf dedirtmiyor gelde böyle adaletli siyasi yariş yap hadi

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