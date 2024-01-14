Üye Girişi
Haberler

Zafer Partisi, Kars ve Iğdır'da Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek

Güncelleme:
Abone Ol

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kars'ta DEM Parti'nin kazanmasının önüne geçmek için Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyeceklerini açıkladı. Özdağ, "Benzer tavrı Iğdır'da da alacağımızı duyurmuştuk. Şaşırtıcı bazı adımları önümüzdeki günlerde tekrar açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kars'ta DEM Parti'nin kazanmasının önüne geçmek için MHP'nin adayını destekleyeceklerini ifade etti. Özdağ, ayrıca Iğdır'da da benzer şekilde davranacaklarını söyledi.

Zafer Partisi lideri Özdağ, Kars ve Iğdır'da DEM Parti'nin kazanmasının önüne geçmek için Cumhur İttifakı belediye başkan adaylarını destekleyeceklerini duyurdu.

Zafer Partisi, Kars ve Iğdır'da Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecekZafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ

"HDP'NİN KAZANMASINI ENGELLEYECEK ŞEKİLDE DAVRANACAĞIZ"

Sözcü TV'de İpek Özbey'in sorularını yanıtlayan Özdağ, "Mesela Kars'ta MHP'yi destekleyeceğiz. Neden? AK Parti aday çıkartmıyor, MHP'yi destekliyor. Orada HDP'nin kazanmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim de Kars'ta destekçi kitlemiz var. İstesek yarın aday çıkarırız ama yapmayacağız. HDP'nin kazanmasını engelleyecek şekilde davranacağız. Benzer tavrı Iğdır'da da alacağımızı duyurmuştuk. Şaşırtıcı bazı adımları önümüzdeki günlerde tekrar açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

2019 Yerel Seçimleri'nde Kars ve Iğdır'daki tablo:

Zafer Partisi, Kars ve Iğdır'da Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek

Zafer Partisi, Kars ve Iğdır'da Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek

Kaynak: Haberler.com / Politika

Ümit Özdağ DEM Parti Iğdır Kars MHP Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Manchester United - Tottenham maçı CANLI izle! Manchester United - Tottenham maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı CANLI izle! Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Ahmet Türk siyaseti bıraktı mı, adaylıktan neden çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Antalya su kesintisi listesi! Afrika Kupası nerede oynanacak? Afrika Uluslar Kupası hangi ülkede, şehirde oynanacak? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! Everton - Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Everton - Aston Villa maçı nereden izlenir? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! E okul çöktü mü SON DAKİKA! E okula neden girilmiyor? 14 Ocak E okul neden açılmıyor, kapandı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 14 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Hatayspor - Fenerbahçe Alagöz maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hatayspor - Fenerbahçe Alagöz maçı nereden izlenir? Çorum FK - Tuzlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çorum FK - Tuzlaspor maçı nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title