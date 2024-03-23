Zafer Partisi İstanbul adayı Azmi Karamahmutoğlu: Mülteciler yüzünden Taksim Meydanı'na çıkamıyorsunuz

"SIĞINMACILAR KAYIT DIŞI EKONOMİDEN BESLENİYOR"

Yerel seçime az bir süre kala, siyasi parti liderleri ve belediye başkan adayları projelerini açıklamayı sürdürüyor. Bu kapsamda Zafer Partisi İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu, Haberler.com YouTube kanalının konuğu oldu. Sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Karamahmutoğlu, "Sığınmacılar kayıt dışı ekonomiden besleniyor" diyerek İstanbul'daki güvenlik sorununa değindi.

"TAKSİM MEYDANI'NA ÇIKAMIYORSUNUZ"

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin artık güvenli olmadığını öne süren Karamahmutoğlu, "Asayiş kalmamış şehirde. Emniyet yok. Yaşadığınız kentin elde kalan birkaç meydanın bir tanesi olan Taksim Meydanı'na çıkamıyorsunuz."

"MÜLTECİ SORUNU HÜKÜMETİN İÇİMİZE SOKTUĞU BİR SORUN"

Mülteci sorununun hükümetin hatası olduğunu vurgulayan Karamahmutoğlu, sözlerine şöyle devam etti;

"İstanbul eğlence ve kültür hayatıyla bilinen bir şehirdi ve bunun yaşandığı yerlerden bir tanesi İstiklal Caddesi ile Taksim Meydanı'ydı. Şimdi oraya çıkamıyorsunuz ve biz bunu kendi elimizle yaptık. Bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından kaynaklanan bir sorun değil. Dışarıdan gelen kaçaklardan, mültecilerden kaynaklanan bir sorun fakat hükümetin içimize soktuğu mültecilerden kaynaklanan bir sorun."