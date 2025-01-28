Zafer Partisi İlçe Başkanı Mustafa Güngör gözaltına alındı

Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Hakan Akşit, Zafer Partisi Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Güngör'ün gözaltına alındığını duyurdu.

GÖZALTINA ALINMA NEDENİ PANKART

Akşit, Güngör'ün gözaltına alınmasına astırdığı "Kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet. Ümit Özdağ özgürlük" pankartının neden olduğunu da belirtti.

Akşit açıklamasında, "Zafer Partisi Küçükçekmece İlçe Başkanımız Mustafa Güngör, aşağıda resmi görülen pankart nedeniyle gözaltına alındı ve şu an doktor kontrolüne götürülüyor. Yarın sabah savcılığa sevk edilecek. Süreci yakından takip ediyoruz. Hukuk herkese lazım! İsnat edilen suç komik; "Bu propaganda vasıtalarında halkı suç işlemeye teşvik ve tahrik eder mahiyette yazı veya resim veya işaret bulunursa veya bu maksatla başka araçlar kullanılmış olursa" ifadelerini kullandı.