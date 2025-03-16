Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral: Anayasayı değiştiren iktidardan gider

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral, Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Soral, Türkiye'nin güvenlik politikaları, terörle mücadele süreci, anayasa değişikliği ve genel af konularına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Terör örgütleriyle yürütülen müzakere süreçlerini eleştiren Soral, terörle mücadelede taviz verilmemesi gerektiğini vurguladı.

"ÖCALAN'I MUHATAP ALMAK YANLIŞ"

Bartu Soral, geçmişte yürütülen terörle müzakere sürecine sert tepki gösterdi. Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın muhatap alınmasının büyük bir hata olduğunu belirten Soral, bu tür yaklaşımların terörle mücadeleyi zayıflattığını savundu. Devletin, terör örgütleriyle pazarlık yapmaması gerektiğini ifade eden Soral, "Türkiye'nin güçlü bir devlet olarak terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürmesi gerekir. Terörle müzakere edilmez, mücadele edilir" dedi.

"YPG, ABD VE İSRAİL'İN DESTEĞİYLE HAREKET EDİYOR"

Soral, Suriye'de faaliyet gösteren YPG terör örgütüne de değindi. YPG'nin Suriye'nin büyük bir kısmını kontrol ettiğini belirten Soral, örgütün yalnızca PKK'nın bir uzantısı olmadığını, aynı zamanda ABD ve İsrail'in bölgedeki çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini söyleyerek, "YPG, ABD ve İsrail'in desteğiyle bölgede bir alan kontrol ediyor. Bu, Türkiye için büyük bir tehdit. ABD'nin bölgedeki varlığı ve terör örgütlerine verdiği destek, bölgeyi daha da istikrarsız hale getiriyor. Türkiye, bu tehdide karşı net bir duruş sergilemelidir" şeklinde konuştu.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ VE GENEL AF KONUSUNDA ELEŞTİRİLER

Bartu Soral, gündemdeki anayasa değişikliği tartışmalarına da değindi. Anayasanın, milletin iradesine uygun olarak şekillenmesi gerektiğini belirten Soral, yapılan değişikliklerin toplumun tamamını kapsayıcı ve koruyucu olması gerektiğini ifade etti.

Genel af konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Soral, af kararlarının toplum vicdanını sarsmaması gerektiğini vurguladı. "Af konusu, toplumda hassasiyetle ele alınması gereken bir meseledir. Suç işleyen herkesin cezasını çekmesi gerekir. Ancak adaletin sağlanması adına bazı reformlar yapılabilir" dedi.