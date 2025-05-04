Zafer Partili Batur'dan tartışma yaratacak Sırrı Süreyya Önder mesajı

Zafer Partili Batur'dan tartışma yaratacak Sırrı Süreyya Önder mesajı
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Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Batur, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen tören sırasında tartışma yaratacak bir paylaşımda bulundu. Batur "Bırakın bu güzellemeleri. Terörist teröristtir. Ulu önderimiz Atatürk gibi asamadınız, anladık. Bari rahmet okumayın" ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki evinde kalp krizi geçirip 18 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder dün kaldığı hastanede hayatını kaybetti.

Önder'e veda için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılırken o dakikalarda Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Batur'dan tartışma yaratacak bir paylaşım geldi.

"BARİ RAHMET OKUMAYIN"

Batur, X hesabından paylaştığı mesajda "Bırakın bu güzellemeleri. Terörist teröristtir. Ulu önderimiz Atatürk gibi asamadınız, anladık. Bari rahmet okumayın" ifadelerini kullandı.

Zafer Partili Batur'dan tartışma yaratacak paylaşım

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (11)

Haber Yorumlarıİsmail Küçükodabaşı:

Türkiye'de kandan nefreten nemalanan senin gibi ucubelere inat Türkiye barısa erişecek.Selam olsun sana Sırı Süreyya Önder mekanın cennet olsun

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Haber Yorumlarıcabbar büyüktuna:

Doğru söylemiş adam.

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Haber YorumlarıZamana Göre:

PKK, silahları bırakıp teslim ederse en çok bunlar gibi şizofrenler üzülür. İnsanları düşmanlaştırarak ve şeytanlaştırarak hayattan keyif alıyorlar, bilmiyorlarki bu dünya Müslüman'a da Türk'e de Alman'a da Hristiyan'a da dinsize de kalmıyor. İşiniz gücünüz bu ölümlü dünyada insanları ötekileştirip siyaset yapmak.

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

belliki adini öne cikarmak isteyen sagliginda degilde bir ölünün arkasindan konusan serefsizin biri ben 72 yasinda Atatürk devrim ve inkilaplarina bagli milliyetci uluscu bir kibris gazisiyim, her ne kadar siyasi görüsümüz farkli olsada benim tanima firsati buldugum sirri sürayya önder bir terörist degildir ve hic bir zamanda terörü teröristi övmemistir, sürekli aslinda her irktan insanin hos görüyle birbirinin etnik köken ve kültürüne saygi duyarak bir arada yasayabilecegini savunmustur.

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Haber YorumlarıMurat TAŞKINER:

Adamsın

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Haber Yorumlarıdrakula:

Taştaş gerekir doğruyu söylemek için

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Haber YorumlarıIrmak Ajans:

doğrusu yanlışı, ölmüş adamın arkadından köyü konuşulmaz. bırakın artık ölülerin üzerinden siyaset yapmayı. seni duyamaz, boşuna uğraşma.

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Haber YorumlarıNefii:

Örgütün Yasal Siyasi Alan Sorumlusuydu. Adam ne desin daha.

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Haber Yorumlarıugureroglu6060:

sn önderi bende severdim gerçekten iyi niyetli bir insandı ama.benim için şanlı askerimize kurşun sıkan bir yapıya da saygı gösteremem nokta

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