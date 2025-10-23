Zafer Işık'tan AK Parti Sarıgöl İlçe Teşkilatına Ziyaret

Ak Parti 27. Dönem Bursa Milletvekili ve Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Ege Bölge İl Koordinatörü Zafer Işık, AK Parti Sarıgöl İlçe Teşkilatını ziyaret etti.

İlçe teşkilat binasında gerçekleştirilen buluşmada, parti çalışmaları, yerel yönetim faaliyetleri ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler ele alındı. Toplantıya AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Nihat Demirci, yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.

Toplantıda, Sarıgöl'de yürütülen teşkilat faaliyetleri ve bölge halkının ihtiyaçları doğrultusunda planlanan projeler değerlendirildi. Zafer Işık, partililere hitaben yaptığı konuşmada AK Parti'nin halk odaklı hizmet anlayışını sürdürme kararlılığını vurguladı. Sarıgöl'ün bölgesel kalkınmadaki önemine dikkat çeken Işık, teşkilatın birlik ve beraberlik içinde çalışmasının başarı için büyük önem taşıdığını belirtti.

AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Nihat Demirci ise Zafer Işık'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Genel Merkezimizin desteğiyle ilçemizde halkımızın beklentilerine yanıt verecek projelere hız kesmeden devam edeceğiz." dedi.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişi ve gelecek döneme yönelik planlamaların değerlendirilmesiyle sona erdi. - MANİSA