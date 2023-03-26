Topladığı imza sayısıyla gündem olan Ahmet Özal Haberler.com'a konuştu: 200 liraya imza verenler var, bu iş çadır tiyatrosuna döndü

"Oyumuz yüzde 25" diyerek iddialı bir çıkış yapan Türkiye İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal, şu ana kadar 1361 imza toplayarak 100 binin çok gerisinde kaldı. Konu hakkında Haberler.com'a konuşan Özal, bazı büyük partilerin bazı adaylara imza verdirmek için otobüs kaldırdığını belirterek, "Seçim kurullarının önünde bazı adamlar oluşmuş. 200 lira ver imza vereyim. Çadır tiyatrosuna döndü bu iş." dedi. Özal, toplayacağı imza sayısının 3-4 bin civarında olacağını tahmin ettiğini söyledi.

Seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterilecek isimlerin imza toplama süreci devam ederken, son düzlüğe girildi. Şu ana kadar 11 isimden sadece Muharrem İnce ve Sinan Oğan 100 bin imzayı geçerek Cumhurbaşkanı adayı olabildi.

ÖZAL, 100 BİNİN GERİSİNDE KALDI

Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Ahmet Özal, 100 bin imza sayısının çok gerisinde kaldı. İmza süreci başlamadan önce katıldığı televizyon programında "Oyumuz yüzde 25 civarında" diyerek iddialı bir çıkış yapan Özal, şu ana kadar sadece 1361 imza toplayabildi.

"ÇADIR TİYATROSUNA DÖNDÜ BU İŞ"

Haberler.com'a konuşan Ahmet Özal, imza toplama sürecinin oy vermeyle ilgisinin olmadığını söyledi. Parayla imza verildiğini iddia eden Özal, "Bu 2 bin olur, 3 bin olur fark etmez. Bunun oyla ilgisi yok. Şu anda git seçim kurullarına. Örnek veriyorum Malatya'da seçim kurulu 40 kilometre ötede. Kimseyi götüremezsin oraya. İnsanlar seçim kurullarının nerede olduğunu bilmiyor. Araç lazım. Seçim kurullarının önünde bazı adamlar oluşmuş. '200 lira ver imza vereyim'. Çadır tiyatrosuna döndü bu iş. Bunun normali e-devletten yapılması lazımdı. Onu da yapmadılar." ifadelerini kullandı.

"İMZA PAZARI"

İmza pazarının oluştuğunu savunan Özal, "İsim vermek istemiyorum. Bazı büyük partiler, bazı adayların imzalarına destek olduklarını artık internette herkes görüyor. Arabaları dolduruyor, kendi ekibi gidiyor, oraya imza veriyor. Biz öyle işlere girmedik. Girmediğimiz için bu da çok normaldir. Bu da eş dost tanıdıklar. Bu işler artık piyasaya dökülmüş. Pazarı oluşmuş. İmza pazarı." diye konuştu.

"PARTİLER PARAYLA OTOBÜS TUTARLAR"

Özal, "E-devlet kolay bir iş. Her şeyimizi e-devletten yapıyoruz artık. Neden milleti sürükleyeceksin, 50 kilometre öteye götüreceksin? Mümkün değil götüremezsin. Ancak partiler parayla otobüs, araba tutarlar. Götürürler getirirler. Onlar yapılıyor. Ama biz bu işlere girmedik." dedi.

"40 KİLOMETRE ÖTEDEN ADAM GÖTÜREMEZSİN"

"Hayal kırıklığı var mı?" sorusuna ise Özal, "Yok hayır. Zaten internette bunları gördükten sonra bununla alakası yok. Seçimle, oyla imza vermenin bağlantısı yok. Mesela ben Malatya'da 150 bin oy alıp milletvekili seçildim. Ama Malatya'da 40 kilometre öteden adam götüremezsin." yanıtını verdi.

3-4 BİN İMZA BEKLENTİSİ

"İmza süreci sizin için nasıl sonuçlanır?" sorusunu Özal, "3-4 bin civarında olur diye tahmin ediyorum ben." şeklinde yanıtladı. Özal, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Seçim sandıkları 40 kilometre ötede kurulmuyor. İnsanların oldukları yerlerde kuruluyor. Seçim sandıkları mahallelerde, okullarda var. İnsanlar rahat gidiyor. Seçim günü kimse çalışmıyor. Seçimle imza verme arasında 1 milyon fark var."