Bakan Özhaseki, deprem bölgesine yardımcı olmak için yurt dışında görüşmeler yapıldığını ve hayırseverlerin bağışlarının kullanılacağını belirtti. Ayrıca, İstanbul'da inşaatlarda işçilik sıkıntısı yaşanabileceğini ve Milli Eğitim ile işbirliği yaparak bu açığı kapatmayı planladıklarını ifade etti. Kentsel dönüşüm konusunda ise yüzde 65 muvafakatın yeterli olduğunu ve rezerv alanlardan yer ayırarak dönüşümü sağlayacaklarını söyledi.

'YURT DIŞINDA GÖRÜŞMELER YAPILIYOR'

Bakan Özhaseki, toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Özhaseki, bakanlık olarak tüm imkan ve kabiliyeti deprem bölgesine yönlendirdiklerini söyleyerek, "Bir taraftan yurt dışında görüşmeler yapılıyor. Birleşik Arap Emirlikleri dahil olmak üzere deprem bölgesine yardımcı olmak istediklerini söylediler. Ne kadar imkan varsa bilmiyorum, ama onları da bu bölgede kullanacağız. Bir taraftan hayırseverlerin bağışları var. Televizyonlarda yapılan kampanyalarda belli rakamlar vaat edildi. Hayırseverlerin de imkanlarını ve kabiliyetlerini oraya kullandıracağız. Elimizde ne kadar imkan varsa, yurt dışından, yurt içinden neler seferber edebilirsek hepsini burada kullanmak istiyoruz" dedi.

Özhaseki, kentsel dönüşüm yapılan yerlerde eskiden yüzde 100 muvafakat aranırken çıkan yasayla yüzde 65 gibi bir çoğunluğun yeterli olduğunu söyleyerek, "Eğer bir yerde yüzde 65 'evet' demişse, öbür tarafı istimlak edip, evinden çıkarıp, yıkma hakkına sahipsiniz. Belki İstanbul'da bunu da yüzde 50'ye düşüreceğiz yeni çıkacak yasada. Çünkü birilerinin gönlüne bu işi bırakamayız. Çaremiz yok. Ama hiç kimseyi sokağa atacak değiliz. Rezerv alanlardan yer vereceğiz. Ancak öyle bu dönüşümü sağlayabiliriz" diye konuştu.