Yüreğir Belediye Başkanı İşçilerle Kahvaltıda Buluştu

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, şantiye tesislerinde görev yapan belediye çalışanıyla kahvaltıda buluştu. Başkan Kocaispir, 'Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Yüreğir için özveri ile mücadele ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi emek ve alın terinden yana tavrımızı sürdüreceğiz' dedi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, şantiye tesislerinde görev yapan belediye çalışanıyla kahvaltıda buluştu. Başkan Kocaispir, "Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Yüreğir için özveri ile mücadele ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi emek ve alın terinden yana tavrımızı sürdüreceğiz" dedi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, şantiye tesislerinde Park Bahçeler, Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan işçilerle bir araya geldi. Belediye personeliyle tek tek selamlaşan Başkan Kocaispir, gün ağarmadan mesaiye hazırlanan işçilerle birlikte kahvaltı yaptı. İşçilere elleriyle çorba ikram eden Başkan Kocaispir, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Buluşmada birlik ve beraberlik mesajları verildi. Göreve geldiği günden bu yana Yüreğir için önemli hizmetler ürettiklerini söyleyen Başkan Kocaispir, özverili çalışmaları nedeniyle işçilere teşekkür etti. Başkan Kocaispir, emeğin en yüce değer olduğunu bilerek, örnek işlere imza atmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Göreve geldiğimiz günden bu yana her zaman emeğin ve alın terinin yanında olduk. Dayanışma içinde tüm zorlukların üstesinden geldik. Çünkü biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Hep birlikte emeğe ve alın terine saygı içinde görevimizi yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi. - ADANA