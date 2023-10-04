Yüreğir Belediye Başkanı Din Görevlilerini Ağırladı

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada sizlerin gayretine ortak olup elimizden gelen desteği sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Kocaispir, Camiler ve Din Görevlileri Haftası vesilesiyle ilçede bulunan din görevlilerini ağırladı.

Yüreğir Belediyesi'nin '1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası' vesilesi ile düzenlediği programda ilçede görev yapan imam, müezzin ve din görevlileri kahvaltıda buluştu. Yüreğir Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programa Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, Adana İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Yüreğir İlçe Müftüsü Süleyman Şahin ve ilçede görev yapan din görevlileri katıldı.

Adana İl Müftülüğü Koro Şefi Tarık Karadağ'ın sahne aldığı program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programın açılışında konuşan İl Müftüsü Taşçı, günün anlam ve önemine değinerek düzenlenen programdan dolayı Kocaispir'e teşekkür etti. Yüreğir Kaymakamı Aksu ise din görevlilerinin haftasını tebrik etti.

Programa ev sahipliği yapan Kocaispir, camilerin ve din görevlilerinin toplumun temelinde ve merkezinde bulunduğunu vurgulayarak, din görevlilerinin haftasını kutladı.

Bizler her Cuma farklı bir camide vatandaşlarımızla buluştuklarını söyleyen Kocaispir, "Tüm camilerimize, Kur'an Kurslarımıza fiziki şartları ve eğitimleri ile ilgili ihtiyaçları noktasında, imkanlarımız ölçüsünde ne gerekiyorsa destek olmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada sizlerin gayretine ortak olup elimizden gelen desteği sağlamaya devam edeceğiz inşallah. Bu özel günler münasebeti ile sizlerle birlikte olmaktan büyük şeref ve onur duyuyorum. Tüm kıymetli hocalarımızın Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda din görevlilerine hediye takdimi yapıldı. Hediye takdiminin ardından ise günün anısına toplu fotoğraf çektirildi. - ADANA