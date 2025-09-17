Haberler

Yunusemre’ye Yeni Mesleki ve Teknik Lise Müjdesi

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Yunusemre ilçesine 32 derslikli yeni bir mesleki ve teknik lise kazandırılacağını açıkladı. İnşaatın 600 gün içinde tamamlanarak eğitim öğretime açılması planlanıyor.

Baybatur, yaptığı açıklamada, Manisa Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Lisesi'nin ihalesinin 13 Ekim 2025'te gerçekleştirileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"600 gün içinde inşaatı tamamlanarak eğitim öğretime açılacak. Yunusemre ilçemize kazandıracağımız 32 derslikli Manisa Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Lisesi, gençlerimizin daha nitelikli eğitim almasına imkan sağlayacak. Modern atölyeleri ve sınıflarıyla mesleki ve teknik eğitimin parlayan yıldızı olacak. Bu yeni okul hem öğrencilerimizin ufkunu genişletecek hem de Manisa'nın üretim ve hizmet sektörlerine kalifiye insan kaynağı sağlayacak. Manisa'nın eğitim standartlarını yükseltmek için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Yusuf Böyük - Politika
