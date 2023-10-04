Yunusemre Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Yunusemre Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı'nın ilk oturumu Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında gerçekleştirildi. Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, tamamlamaya hazırlandıkları meydana cumhuriyetin 100. yılına ithafen 100. Yıl Meydanı ismini vermek istediklerini belirterek ilgili maddeyi meclisin onayına sundu. Karar oy birliği ile kabul edildi.

Yunusemre Belediyesi Ekim Ayı Toplantısı'nın ilk birleşimi Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonunda yapıldı. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 30 madde görüşülürken Başkan Çerçi TEKNOFEST İzmir'de düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencileri kutladı. Toplantıda Manisa'nın prestij projelerinden olan içerisinde Saruhanbey Camii, Meydan Restoran Kafe, belediye hizmet binası, gençlik merkezi, yeraltı otoparkı, klasik ahşap sanatları müzesi, nikah salonu, ticaret merkezi, saat kulesi ve meydanın yer aldığı proje hakkında bilgi verdi. Projede bulunan belediye hizmet binasını da tamamlayarak taşındıklarını kaydeden Belediye Başkanı Çerçi, kente yaraşır bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Mehmet Çerçi, tamamlamaya hazırlandıkları meydana cumhuriyetimizin 100. yılına ithafen 100. Yıl Meydanı ismini vermek istediklerini belirterek ilgili maddeyi meclisin onayına sundu. Karar oy birliği ile kabul edildi. Ekim Ayı Meclis Toplantısı 2. birleşiminin 17 Ekim Salı günü 18.00'de yapılması kararlaştırıldı. - MANİSA