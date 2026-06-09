Dendias ile Hristodulidis güvenlik ve savunma gündemini görüştü

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis gerçekleştirdikleri görüşmede Avrupa Birliği'nin güvenlik ve savunma politikaları, Kıbrıs konusu ve Doğu Akdeniz'deki bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ile Güney Kıbrıs'ta bir araya geldi. Görüşmede Avrupa Birliği'nin güvenlik ve savunma politikaları, Kıbrıs konusu ve Doğu Akdeniz'deki bölgesel gelişmeler ele alındı. Hristodulidis, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği Savunma Bakanları Konseyi toplantısının önemine işaret ederek, AB'nin ortak savunma politikası ve savunma alanında daha güçlü bir yapılanmaya yönelik yaklaşımının son dönemde daha belirgin hale geldiğini ifade etti.

Yunanistan Savunma Bakanı Dendias ise Güney Kıbrıs'ın Avrupa Birliği Konseyi dönem başkanlığı sürecindeki çalışmalarını değerlendirdi. Dendias, AB Savunma Bakanları Konseyi toplantısına başkanlık eden Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas'ın ortak Avrupa savunmasına ilişkin yürütülen diyaloga katkı sağladığını belirtti. Dendias ayrıca, Avrupa Birliği bünyesinde ortak savunma kapasitesinin geliştirilmesinin önem taşıdığını kaydetti. - LARNAKA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı