Yunanistan'da Türkiye'deki genel seçimler için oy verme işlemi başladı

Türkiye'de 14 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için Yunanistan'da oy verme işlemi başladı.

Türkiye'de 14 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için Yunanistan'da oy verme işlemi başladı.

Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Yunanistan'daki Türk seçmenler sandık başına gitti. Başkent Atina'daki Atina-Pire Başkonsolosluğu, Gümülcine Başkonsolosluğu, Rodos Başkonsolosluğu ve Selanik Başkonsolosluğunda oy verme işlemi 09.00'da başladı.

Toplam 11 bin 55 kayıtlı seçmenin olduğu Yunanistan'da oy verme işlemi 7 Mayıs'ta sona erecek. - ATİNA