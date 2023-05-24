Yunanistan'da Sayıştay Başkanı Sarmas, geçici hükümetin başbakanı oldu

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, 21 Mayıs'ta yapılan genel seçimin ardından hükümetin kurulamaması nedeniyle Sayıştay Başkanı Ioannis Sarmas'ı geçici hükümetin başbakanı olarak görevlendirdi.

Yunanistan, geçtiğimiz pazar günü yapılan genel seçimin ardından meclise girmeyi başaran üç parti liderinin hükümeti kurma görevini reddetmesiyle ikinci kez sandık başına gitme hazırlanıyor. Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, bugün Yeni Demokrasi (ND) Partisi lideri Başbakan Kyriakos Miçotakis, Radikal Sol Koalisyon-İlerici İttifak (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras ve Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) lideri Nikos Androulakis ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede üç lider, mevcut durumda hükümet kurmanın mümkün olmadığını ifade etti.

Sayıştay Başkanı Sarma, geçici hükümetin başbakanı olarak görevlendirildi

Cumhurbaşkanı Sakelaropulu görüşmenin ardından Sayıştay Başkanı Ioannis Sarmas'ı Cumhurbaşkanlığına davet etti. Sakelaropulu görüşmede, "21 Mayıs seçimleri ve bugünkü toplantının ardından hükümet kurmanın mümkün olmadığını gördük. Anayasa uyarınca geçici hükümet için sizi çağırdım. Seçimlere kadar geçici hükümet için görevi size vermeyi düşündüğümü daha önce duyurmuştum" dedi. Ioannis Sharmas ise, "Bu büyük onur için çok teşekkür ederim. Bu anayasal bir zorunluluk ve aynı zamanda bir vatandaş olarak görevim" diyerek hükümetin geçici başbakanı olma görevini kabul ettiğini ifade etti.

Yunanistan'da 25 Haziran'da ikinci kez sandık başına gidilmesi planlanıyor.

151 sandalyeye ulaşabilen olmadı

Ülkede 21 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimde Miçotakis'in lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi oyların yüzde 40,79'unu alarak 300 sandalyeli parlamentoda 146 sandalye elde etmişti. Çipras liderliğindeki SYRIZA oyların yüzde 20,7'sini alarak 71 sandalye, PASOK ise yüzde 11,46 oy oranıyla 41 sandalye kazanmıştı.

Hiçbir parti tek başına hükümet kurmak için gerekli olan 151 sandalyeye ulaşamamıştı. - ATİNA