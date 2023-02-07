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Yunanistan Başbakanı Miçotakis: "Yunanistan ve Türkiye zor zamanlarda birbirlerine yardım etmesi gereken komşulardır"

Politika Haberleri

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: 'Yunanistan ve Türkiye zor zamanlarda birbirlerine yardım etmesi gereken komşulardır'

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Yunanistan ve Türkiye zor zamanlarda birbirlerine yardım etmesi gereken komşulardır" dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Yunanistan ve Türkiye zor zamanlarda birbirlerine yardım etmesi gereken komşulardır" dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardında Yunanistan, Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler arasında yer almıştı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis yaptığı açıklamada, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilime rağmen Yunanistan'ın Türkiye'ye yardım gönderdiğini belirterek, "Yunanistan ve Türkiye zor zamanlarda birbirlerine yardım etmesi gereken komşulardır. Bu, ülkelerimizi vuran ilk deprem değil. Bu, geçici olarak farklılıklarımızı bir kenara bırakmanın ve çok çok acil bir durumu ele almanın zamanıdır" dedi.

Suriye'ye ise yardım göndermenin daha karmaşık olduğunu belirten Miçotakis, Suriye'de resmi bir muhatap ve yardımın etkilenen bölgelere ve insanlara ulaşacağına dair bir güvence olmadığını ifade ederek, bunların da yardım çabalarını zorlaştırdığını aktardı. Hiçbir ülkenin tek başına bu tür düzenlemeleri fiilen yapma kabiliyeti olmadığına dikkat çeken Miçotakis, yardımların Birleşmiş Milletler (BM) ya da Avrupa Birliği (AB) aracılığıyla yapılması gerektiğini ifade ederek, Suriye rejimi ile doğrudan iletişim kurmadığını sözlerine ekledi.

"Yunanistan kaynaklarını seferber ediyor"

Miçotakis, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'ye yardım gönderileceğini duyurmuş, "Yunanistan kaynaklarını seferber ediyor" demişti. - ATİNA

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Kiryakos Miçotakis Kahramanmaraş Yunanistan Türkiye Politika Haberler

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