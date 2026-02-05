Haberler

Yunanistan Başbakanı Miçotakis 11 Şubat'ta Türkiye'yi Ziyaret Edecek

Yunanistan Başbakanı Miçotakis 11 Şubat'ta Türkiye'yi Ziyaret Edecek
Güncelleme:
İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 11 Şubat 2026'da Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Ziyaret, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Altıncı Toplantısı kapsamında Ankara'da yapılacak. İki ülkenin ilişkileri ve iş birliği imkanları ele alınacak.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 11 Şubat'ta Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yunanistan Başbakanı Sayın Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlerine icabetle, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Altıncı Toplantısı vesilesiyle, 11 Şubat 2026 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Yunanistan Başbakanı'nın başkanlıklarında, ilgili Bakanların iştirakleriyle Ankara'da düzenlenecek Konsey Toplantısı'yla Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki komşu ülke arasındaki iş birliğinin ilerletilmesi imkanları ele alınacaktır. Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Ziyaret çerçevesinde ayrıca, ikili ilişkileri güçlendirmeye matuf çeşitli metinlerin imzalanması da gündemdedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
