Yunan basını öve öve bitiremedi: Türkiye'nin silahlanmada yaşadığı patlama baş ağrısı oluşturuyor

Yunan Kathimerini gazetesinin, "Türkiye'nin silahlanmada yaşadığı patlama, Yunanistan için baş ağrısı oluşturuyor" başlıklı haberinde Türkiye'nin güçlenen savunma sanayisinin Yunanistan'ı diplomatik alanda da zora soktuğuna dikkat çekildi. Haberde, "Türkiye, savunma sanayisindeki yeteneklerini Avrupalı güçlerle ilişkilerini güçlendirmek için kullanabiliyor" denildi.

Yunan Kathimerini gazetesi, Türkiye'nin hızla büyüyen savunma sanayisinin Yunanistan için hem askeri hem de diplomatik açıdan giderek büyüyen zorluklar oluşturduğuna dikkat çeken bir haber yayınladı.

"TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİSİ, SİLAH AMBARGOSUNA KARŞI DİRENÇLİ HALE GETİRDİ"

Atina'nın da ihmal edilen savunma sektörünü canlandırma çabalarının etkisiz kaldığına işaret edilen haberde, "Türkiye'nin zinde ve kendi kendine yeten savunma sanayisi, Ankara'yı silah ithalatına bağımlı olmaktan kurtardı ve bir çatışma halinde NATO müttefiklerinin uygulayabileceği muhtemel bir silah ambargosuna karşı dirençli hale getirdi. Diğer yandan Yunanistan, cephane konusunda dahi kendine yetmekten uzak ve savunmasız durumda" denildi.

"İSPANYA VE İTALYA, ANKARA İLE KAPSAMLI SAVUNMA ORTAKLIKLARI SÜRDÜRÜYOR"

Atina için daha büyük endişe oluşturan meselenin Türkiye'nin savunma sanayisindeki yeteneklerini Avrupalı güçlerle olan ilişkilerini güçlendirmek için kullanması olduğuna dikkat çekilen haberde, "İspanya ve İtalya, çoktan Ankara ile kapsamlı savunma ortaklıklarını sürdürüyor ve diğer Avrupa ülkelerinin de bu yolu izlemesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın yönettiği Baykar tarafından geliştirilen insansız hava araçları dahil olmak üzere Türk savunma ürünleri, küresel jeopolitik türbülans sırasında Avrupalı partnerler için cazip alternatifler sunuyor. Yunan diplomatlar, Brüksel ve diğer büyük Avrupa başkentlerinde bu zorluklarla defalarca yüz yüze gelmiş durumda" ifadelerine yer verildi.

"YUNANİSTAN'IN SAVUNMA SANAYİCİ CİDDİ ŞEKİLDE GERİLEDİ"

Diğer yandan, Yunanistan'ın savunma sanayisinin kemer sıkma yılları boyunca bazı istisnalar dışında ciddi bir şekilde gerilediğine dikkat çekilen haberde, "Son dönemde yapılan yatırımlar gelişmiş savaş uçakları, fırkateynler ve İsrail silah sistemleriyle caydırıcılığı artırsa da bunlar, yerli üretimi canlandırmada pek etkili olmadı" denildi.

"YUNANİSTAN, TÜRKİYE'NİN GERİSİNDE KALDIK"

Bazı umut verici adımlara rağmen Yunanistan'ın Türkiye'nin gerisinde kaldığı ifade edilen haberde, "Türk savunma sanayii, bugün hem bir diplomasi aracı hem de Avrupa savunma şirketleri için rekabetçi bir ortak konumunda. Atina için yerli kabiliyetleri yeniden inşa etmek, bölgesel gerilimlerin sürdüğü bir ortamda acil bir öncelik olmaya devam ediyor" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıO Z:

Yunanistan'a kocaman bir teşekkür borçluyuz. Yunanistan'ın batılı ülkelere, bize silah satmasınlar diye uyguladığı baskıların meyveleridir bunlar. Yunan daha fazla baskı ve daha fazla ambargo için lütfen batıya baskı yapmaya devam et! :):):):)

