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Yüksel Arslan İYİ Parti'ye geri döndü!

Yüksel Arslan İYİ Parti'ye geri döndü!
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2023'teki genel seçimlerinde İYİ Parti'den istifa eden Yüksel Arslan eski partisine geri döndü. Bozkurt Yüksel" sloganlarıyla partiye katılan Arslan'a ise rozet takılmadı.

İyi Parti'den ayrıldıktan sonra bağımsız olarak milletvekilliği yapan Yüksel Arslan eski partisine geri döndü.

ROZET TAKILMADI

"Bozkurt Yüksel" sloganlarıyla partiye katılan Arslan'a ise rozet takılmadı. "Zaten hiç ayrılmamıştı o nedenle 'hoş geldin' demeyeceğim" diyen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu,"Rozet de takmayacağım, yakasında rozetiyle geldi" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Arslan, 2023'teki genel seçimlerinde İYİ Parti'den Ankara Milletvekili seçilen ve dönemin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 2024 seçimlerine müstakil girme kararının ardından partiden istifa etmişti.

Haberler.com / Sergen Taban - Politika
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