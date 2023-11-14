Yüksekova Mahalle Muhtarları Karayolları Van Bölge Müdürü ile Görüştü

Hakkari'nin Yüksekova ilçendeki bazı mahalle muhtarları, yaşadıkları sıkıntıları Karayolları Van Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan'a iletti.

Esenyurt Mahalle Muhtarı Turgut Atalay, Yeni Mahalle Muhtarı Kerem Demir ve Mezarlık Mahallesi Muhtarı Husret Baysal, ilçede yaşanan ve Karayolları Van Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan yol, kaldırım, ışıklandırma ve üst geçit gibi hizmetler için Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan'la makamında görüştü.

Yüksekova'nın birçok sorun ve sıkıntısı için Van'da görüşmeler sağlandıklarını ifade eden muhtarlar, "Karayolları Van Bölge Müdürüyle görüşmeler yaptık. İlçenin birçok sıkıntısı için olumlu sonuçlar aldık. İnşallah kısa sürede bu çalışmalar başlayacak. Tüm Yüksekova'mıza hayırlı olsun" dediler. - HAKKARİ