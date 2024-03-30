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Yüksekova İlçe Nüfus Müdürlüğü, seçim günü açık olacak

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Hakkari'nin Yüksekova İlçe Nüfus Müdürlüğü, yarınki Mahalli İdareler Genel Seçimi dolayısıyla bugün ve yarın açık olacak.

Yüksekova İlçe Nüfus Müdürlüğü, yarın yapılacak yerel seçimlerde kimlik belgesi olmayan kişilerin mağduriyet yaşamamaları amacıyla hafta sonu da vatandaşlara hizmet sunacak. Seçim günü oy kullanmak isteyen seçmenin kimlik kartı, pasaport ya da yeni tip ehliyet gibi resmi belgeyi sandık görevlilerine göstermesi gerektiğini ifade eden Yüksekova İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İrfan Sarı, vatandaşların seçimlerde mağduriyet yaşamamaları adına cumartesi ve pazar günleri 14 görevli personelliyle birlikte hizmet vereceklerini bildirdi. Sarı, "Bakanlığımızın 26 Mart 2024 tarihli ve 626267 sayılı talimatları ile 30-31 Mart 2024 tarihlerinde ülke genelinde nüfus müdürlüklerinin açık bulundurulması ve "Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmi bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kağıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneği ibraz etmesi şarttır, hükmü yer aldığı talimat gereği, Yüksekova İlçe Nüfus Müdürlüğümüz tüm nüfus personeli ile tam kadro 30 Mart 2024 Cumartesi günü ve 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle, seçmenlerimizin taleplerine cevap vermek üzere idaremiz açık bulundurulacaktır. Bizler görevimizin başındayız yapılacak olan seçimin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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