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YSK, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptal istemini reddetti

YSK, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptal istemini reddetti
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Yüksek Seçim Kurulu, 6 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptal istemini reddetti. CHP'li akademisyen Kemal Çiftçi, kurultayın iptal edilmesi ve yeniden yapılması talebiyle başvuruda bulunmuştu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin 6 Nisan 2025 tarihinde yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemli başvuruyu reddetti.

BAŞVURUYU KEMAL ÇİFTÇİ YAPMIŞTI

CHP'li akademisyen Kemal Çiftçi, CHP'nin 6 Nisan 2025 tarihinde yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptal edilmesi ve yeniden yapılması talebiyle Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na başvurmuştu. Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu, seçimin iptaline ilişkin itirazı reddetti.

İLÇE SEÇİM KURULU KARARINDA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

İlçe Seçim Kurulu kararında, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı Başkanlık Divanınca, Genel Başkan, Parti Meclisi, Bilim Kültür Sanat Platformu ve Yüksek Disiplin Kurulu aday listelerinin kesinleştirilerek, mühürlenip oy pusulasına dönüştürülmek üzere seçim kuruluna teslim edildiği belirtildi.

Kararda, "Başvurucu Kemal Çiftçi'nin adaylık müracaatı ile ilgili iddiaları, adı geçen siyasi partinin 21. Olağanüstü Kurultay Başkanlık Divanın yetkisinde olup, ayrıca Çiftçi'nin dilekçesinde belirttiği diğer iddialarını herhangi bir delil veya belgeye dayandırmağından itirazın reddine karar vermek gerekmiştir" denildi.

BAŞVURU YSK'YA GELDİ

Çankaya İlçe Başkanlığının ret kararının "tam kanunsuzluk nedeniyle kaldırılarak, seçimin yenilenmesine karar verilmesi"nin istenmesi üzerine, başvuru YSK'ya geldi. YSK, ''Çankaya4. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı kararı kesin olduğundan ve tam kanunsuzluk hali de bulunmadığından talebin kesinlik'' nedeniyle reddine karar verdi.

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Kaynak: ANKA / Erdem Aksoy - Politika
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