YTP Genel Başkanı Yılmaz: 'Kılıçdaroğlu istifa etmeli yarıştan çekilmelidir'

Yeni Türkiye Partisi (YTP) Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, seçimin resmi olmayan sonuçlarına ilişkin, "Erdoğan'ın liderliği karşısında hiçbir başarısı olmayan bir muhalefet liderinin Türkiye'ye verecek hiçbir şeyi olmadığı bir kez daha görülmüştür.

Yeni Türkiye Partisi (YTP) Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, seçimin resmi olmayan sonuçlarına ilişkin, "Erdoğan'ın liderliği karşısında hiçbir başarısı olmayan bir muhalefet liderinin Türkiye'ye verecek hiçbir şeyi olmadığı bir kez daha görülmüştür. Kemal Kılıçdaroğlu başta tabanı sonra bütün ülkeden özür dileyip derhal istifa etmelidir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilli Genel Seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.42, Kemal Kılıçdaroğlu ise 44.95 oranında oy aldı. YTP Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz ise resmi olmayan sonuçları değerlendirdi.

"Kemal Kılıçdaroğlu başta tabanı sonra bütün ülkeden özür dileyip derhal istifa etmelidir"

Yılmaz, " Kılıçdaroğlu, CHP için bir bitirme projesi haline gelmiştir. AK Parti mecliste güçlenmiştir. Kılıçdaroğlu meclise daha fazla HDP ve yeni bir yedek lastik AK Parti taşımaktan başka bir iş yapmamıştır. Bu seçim sonuçları bir tek şey göstermiştir. Kılıçdaroğlu'nun CHP 'yi Atatürk çizgisinden çıkartmış ve illegal örgütlerin şemsiyeliğini yapan bir siyasi harekete götürdüğüdür. Erdoğan'ın liderliği karşısında hiçbir başarısı olmayan bir muhalefet liderinin Türkiye'ye verecek hiçbir şeyi olmadığı bir kez daha görülmüştür. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu onurlu bir şekilde bu yarıştan çekilmelidir. Bu şartlar da seçilse bile ki bu imkansız, yönetemeyeceği bir meclisi karşısında bulacağı açıktır. Boşuna kürek sallamaya gerek yok. İkinci turda Erdoğan ezip geçecektir. Halkımız her şeyi doğru okuyor. Bu CHP Türkiye partisi olamamıştır. Olmaktan da uzaktır. Kemal Kılıçdaroğlu başta tabanı sonra bütün ülkeden özür dileyip derhal istifa etmelidir" dedi. - İSTANBUL