YSK sosyal medyadaki tartışmaya noktayı koydu: Mühür yansıma izi pusulanın geçersiz sayılmasına sebebiyet vermez

Cumhurbaşkanı seçimindeki oy pusulasına YSK tarafından vurulan mührün Cumhur İttifakı Adayı Erdoğan'ın üzerine taştığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Yaşanan olayla ilgili YSK'dan yapılan açıklamada, mührü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veya diğer adayların üzerine gelen oy pusulalarının geçerli sayılacağını bildirdi.

Giresun'da Merkez Mustafa Kemal Ortaokulu'nda yaşanan olayda, oy pusulalarının arka tarafına vurulan mührün, ön tarafından belli olduğu tespit edildi.

"PUSULANIN GEÇERSİZ KABUL EDİLEMEYECEĞİ AÇIKÇA BELİRTİLMİŞTİR"

Cumhurbaşkanlığı oy pusulasına YSK tarafından basılan mühürlerin oy pusulasının arkasına taşmasıyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu (YSK) açıklama yaptı. Türkiye İşçi Partisi'nin itiraz üzerine yapılan açıklamada, "Oy pusulasının arkasına sandık kurulu tarafından basılan mührün ön tarafa mürekkep izi şeklinde yansımasından dolayı o adaya oy verilmiş olduğunun anlaşılamayacağı, diğer adaya vurulan mühür sonrasında bu yansıma izinden kaynaklı pusulanın geçersiz kabul edilemeyeceği açıkça belirtilmiştir" denildi.

"ÇOK FAZLA SORU SORULMUŞTUR"

TİP'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Cumhurbaşkanlığı oy pusulasının arkasına sandık kurulu tarafından mühür basılması esnasında mühür izinin, pusulanın ön tarafında adaylardan birinin bölümüne yansıma olacak şekilde iz bıraktığı ve bu durumun özellikle Recep Tayyip Erdoğan bölümüne yansıdığının görüldüğü hususunda çok fazla soru sorulmuştur.

"135 SAYILI GENELGEDE DÜZENLENDİĞİ BELİRTİLMİŞTİR"

Konuya ilişkin hızlı bir şekilde Türkiye İşçi Partisi adına YSK'ye başvuru yapılmış, YSK tarafından bu konuda karar alınmasına gerek olmadığı, bu durumun 135 sayılı genelgede açıkça düzenlendiği belirtilmiştir. YSK'nin belirttiği 135 sayılı genelgenin 41/2-ç maddesi; "Aşağıdaki haller oy pusulalarını geçersiz kılmaz;…oy pusulasının arkasına basılan sandık kurulu mühür izinin oy pusulasının diğer kısımlarına geçmesi," hükmünü içermektedir. Bu maddeden de anlaşılacağı üzere; oy pusulasının arkasına sandık kurulu tarafından basılan mührün ön tarafa mürekkep izi şeklinde yansımasından dolayı o adaya oy verilmiş olduğunun anlaşılamayacağı, diğer adaya vurulan mühür sonrasında bu yansıma izinden kaynaklı pusulanın geçersiz kabul edilemeyeceği açıkça belirtilmiştir. Oy pusulasının arkasına vurulan sandık kurulu mührü nedeniyle pusulanın ön yüzünde meydana gelen mühür yansıma izinin, o pusulanın geçersiz sayılmasına sebebiyet vermeyeceğini önemle duyurmak istiyoruz."