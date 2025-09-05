YSK: "Küçükçekmece, Sancaktepe, Bayrampaşa, Esenyurt, Çekmeköy, Avcılar, Beylikdüzü, Kartal, Zeytinburnu İlçe Seçim Kurullarının ilçe kongrelerinin...
YSK: "Küçükçekmece, Sancaktepe, Bayrampaşa, Esenyurt, Çekmeköy, Avcılar, Beylikdüzü, Kartal, Zeytinburnu İlçe Seçim Kurullarının ilçe kongrelerinin durdurulmasına ilişkin verilen kararları kaldırılmıştır.
YSK: " Küçükçekmece, Sancaktepe, Bayrampaşa, Esenyurt, Çekmeköy, Avcılar, Beylikdüzü, Kartal, Zeytinburnu İlçe Seçim Kurullarının ilçe kongrelerinin durdurulmasına ilişkin verilen kararları kaldırılmıştır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika