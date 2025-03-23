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'YSK CHP'nin Olağanüstü Kurultayı'nı iptal etti' iddiasına jet yalanlama

'YSK CHP'nin Olağanüstü Kurultayı'nı iptal etti' iddiasına jet yalanlama
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CHP Genel Başkanı Gül Çiftçi, Yüksek Seçim Kurulu'nun CHP'nin aldığı olağanüstü kurultay kararını iptal ettiği iddiasını yalanladı. Çiftçi yaptığı açıklamada "YSK tarafından olağanüstü kurultay başvurumuzun iptal edildiğine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partiye kayyum atanacağını iddia ederek 6 Nisan'da Olağanüstü Kurultay'a gideceklerini duyurdu.

Özel, yaptığı açıklamada "kayyum girişimlerinin önünü kestiklerini" belirterek; "23 Mart günü yapacağımız cumhurbaşkanı ön seçimine engel olmaya çalışan kötücül hakla 'haydi işinize' diyerek işimize devam ediyoruz" dedi. Özel ayrıca olağanüstü kurultayda aday olduğunu duyurdu.

YSK KURULTAYI İPTAL ETTİ İDDİASI

Bugün ise Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), CHP'nin 6 Nisan'da düzenleyeceği Olağanüstü Kurultayı iptal ettiği öne sürüldü.

CHP'DEN JET YANIT

Söz konusu iddiaya yanıt CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi'den geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iddiaları yalanlayan Çiftçi, "YSK tarafından olağanüstü kurultay başvurumuzun iptal edildiğine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Başvurunun yapıldığı tarihten bu saate kadar herhangi bir itiraz başvurusu da bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

'YSK CHP'nin Olağanüstü Kurultayı'nı iptal etti' iddiasına yanıt

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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