Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Serdar Mutta, Antalya Uluslararası Seçim Forumu'nda (AIEF) seçim güvenliği, seçmen katılımının artırılması ve dezenformasyonla mücadele konularının ele alındığını belirtti. Türkiye'de seçimlere katılım oranının yüksekliğinin seçim sistemine duyulan güvenden kaynaklandığını ifade eden Mutta, "Bizde oy verme günü adeta bir bayram havasında geçmekte" dedi.

YSK tarafından 24-25 Kasım tarihlerinde düzenlenen Antalya Uluslararası Seçim Forumu, Aksu ilçesindeki ATGV Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde başladı. 23 ülke ve bir uluslararası kuruluştan 75'i aşkın katılımcının yer aldığı forumda, seçim süreçlerine ilişkin uluslararası tecrübeler ve yeni teknolojiler ele alındı. Kolombiya'dan Venezuela'ya, Tayland'dan Güney Kore'ye, Avrupa'dan Türk cumhuriyetlerine kadar geniş bir coğrafyadan temsilcilerin katıldığı forumda, seçim sistemlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

"Seçimlere katılımı nasıl artırabiliriz, bunları konuştuk"

Forum kapsamında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan YSK Başkanı Serdar Mutta, "Tüm dünyada seçimlere katılım oranlarının azalma trendine girmesiyle seçimlere katılımı nasıl artırabiliriz, seçim güvenliğini nasıl sağlayabiliriz? Yine dijital platformların artmasıyla özellikle dezenformasyon ve deepfake uygulamalarına karşı seçim kurulları olarak nasıl tedbir alırız, bunları konuştuk" dedi.

"76 yıllık tarihimizde çok önemli tecrübelerimiz var"

Türkiye'nin seçim tecrübelerini uluslararası mevkidaşlarıyla paylaştıklarını belirten Mutta, "Gururla şunu söylemek isterim ki Türkiye Yüksek Seçim Kurulu olarak 76 yıllık tarihimizde çok önemli tecrübelerimiz var. Bu tecrübelerimizi uluslararası mevkidaşlarımızla paylaşıyoruz. Türkiye'de 1950'den bu yana çok şeffaf ve demokratik bir seçim yürütülmekte. Bunu mevkidaşlarımız da teyit ediyorlar" diye konuştu.

"Bizde oy verme günü adeta bir bayram havasında geçmekte"

Türkiye'de seçimlere katılım oranının yüksekliğine dikkat çeken Mutta, "Türkiye'de seçimler hemen her zaman yüzde 80'lerin üzerinde gerçekleşmekte. Son cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye'de yüzde 88 oranında bir katılım olmakta. Vatandaşlarımızın, seçmenlerimizin bu kadar yoğun bir katılımının ana sebebi Türkiye'deki seçim sistemine, özellikle Yüksek Seçim Kurulu'nun demokratik, şeffaf uygulamalarına olan güvendir. Bizde oy verme günü adeta bir bayram havasında geçmekte. Dünyanın hiçbir ülkesinde seçimlere bu denli bir katılım, bu denli bir coşkulu bir katılım olmamakta" ifadelerini kullandı.

Katılımcı ülkelerin Türkiye'nin seçim tecrübelerinden faydalanmak istediklerini belirten Mutta, diğer ülkelerin iyi uygulama örneklerini de dinlediklerini ve bunları Türkiye'de uygulamak için gayret göstereceklerini kaydetti.

Üç oturum halinde gerçekleştirilecek forumda yarın ise seçimlere katılımın artırılmasına yönelik dijital uygulamalar ve seçim teknolojileri ele alınacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı