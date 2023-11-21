YSK Başkanı Ahmet Yener ve beraberindeki üyeler, Azerbaycan Merkezi Seçim Komisyonu'nu ziyaret etti. İki kurum arasında seçim yönetimi konusunda deneyim alışverişi yapıldı ve işbirliği artırıldı.

YSK Başkanı Ahmet Yener ve Üyeleri Azerbaycan Merkezi Seçim Komisyonunu Ziyaret Etti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ve beraberindeki YSK üyeleri, Azerbaycan Merkezi Seçim Komisyonunu ziyaret etti.

YSK'den yapılan açıklamaya göre, Başkan Yener, beraberindeki YSK üyeleri Ali Ürker, Orhan Usta, Battal Öğüt, Mahmut Akgün ve Feyzi Eroğlu ile iki kurum arasında seçim yönetimi konusunda deneyim alışverişinde bulunmak ve işbirliğini artırmak amacıyla imzalanan protokol çerçevesinde Azerbaycan'a gitti.

16-19 Kasım tarihleri arasındaki ziyaret kapsamında, Yener başkanlığındaki YSK heyeti, Azerbaycan Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Mazahir Panahov ve yetkililerle toplantıda bir araya geldi.

Toplantıda konuşan YSK Başkanı Ahmet Yener, kardeş Azerbaycan'da bulunmaktan, toplantıdan ve Azerbaycan Seçim Komisyon ile ilişkilerin başarılı şekilde sürdürülmesinden mutluluk duyduklarını ifade etti.

Yener, Türkiye'deki seçim sistemi, seçim komisyonlarının çalışma esasları, uygulanan kurumsal mekanizmalar ve yenilikçi teknolojiler hakkında bilgi verdi.

Başkan Panahov, ülkenin seçim deneyimlerini anlattı

Azerbaycan Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Mazahir Panahov da toplantıdan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, seçim yönetimi konusunda iki kurum arasındaki deneyim alışverişinin önemli olduğunu bildirdi.

Ülkedeki seçim sistemi ve mevzuatının iyileştirilmesi amacıyla hayata geçirilen projeler hakkında bilgi veren Panahov, son yıllarda yapılan seçimlerde elde edilen deneyimi anlattı.

Panahov, Azerbaycan'ın, adil ve şeffaf seçimler için kapsamlı koşulları sağladığını, demokratik ortama sahip olduğunu belirtti.

YSK heyeti, ziyaret kapsamında Azerbaycan Merkezi Seçim Komisyonu Bilgi Merkezini de ziyaret etti. Merkezde YSK heyetine, seçim bilgi sistemi, sistemin geliştirilmiş ağ versiyonunun yaygın uygulanması ve seçimler sırasında süreçlerin şeffaflığının sağlanmasına yönelik yazılımlar hakkında bilgi verildi.