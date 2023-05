YSK Başkanı Ahmet Yener'den ikinci tur açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, saat 20.00'da yaptığı açıklamada; "An itibarıyla yurt içinde açılan sandık oranımız yüzde 76,41; yurt dışında ise yüzde 42,01; yurt içi ve yurt dışı toplam açılan sandık oranımız yüzde 75,42'dir. Genel yurt içi ve yurt dışı oylarının toplamında ise Sayın Recep Tayyip Erdoğan an itibarıyla yüzde 53,41; Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 46,59 oy oranına sahiptir" dedi.

YSK Başkanı Ahmet Yener, saat: 20: 00 itibarıyla Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu oy sayım işlemleriyle ilgili açıklama yaptı. Yener, şunları söyledi:

"An itibarıyla yurt içinde açılan sandık oranımız yüzde 76,41; yurt dışında ise yüzde 42,01; yurt içi ve yurt dışı toplam açılan sandık oranımız yüzde 75,42'dir. Veri girişimiz, önceden de belirttiğimiz gibi siyasi partilerimizle de an be an paylaşılmaktadır. Şu an da toplam yüzde 75,42'si açılmıştır. An itibarıyla yurt içinde sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 53,35; Sayın Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 46,65. Yurt dışında ise Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı 60,75; Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 39,25'tir. Genel yurt içi ve yurt dışı oylarının toplamında ise Sayın Recep Tayyip Erdoğan an itibarıyla yüzde 53,41; Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 46,59 oy oranına sahiptir. Yüksek Seçim Kurulu'nun geçici sonuçların ilanının beklenmesini kamuoyuna saygıyla arz ederiz."