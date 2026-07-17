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Suat Kılıç: 'Kızılay'a güvenmiyoruz, Ahbap'a güveniyoruz' diyenler de hesap vermeli

Suat Kılıç: 'Kızılay'a güvenmiyoruz, Ahbap'a güveniyoruz' diyenler de hesap vermeli
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YRP Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Ahbap derneğinin deprem için topladığı 4,5 milyar TL'nin hesabının verilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca muhalefete eleştiriler yöneltti.

YENİDEN Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Ahbap çatısı altında toplanan para 4,5 milyar TL. Deprem günü koşullarında bu rakam en az 10 milyar TL'ye denk geliyor. Bu da en az 2+1 kategorisinde 5 bin konut karşılığı bir paradır. O gün 'Kızılay'a güvenmiyoruz, Ahbap'a güveniyoruz', 'AFAD'a güvenmiyoruz, Ahbap'a güveniyoruz' diyenler, bugün Ahbap ile birlikte hesabını vermelidir" dedi.

YRP Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Samsun'da düzenlediği basın toplantısında ülke gündemi ile Ahbap soruşturması hakkında değerlendirmelerde bulundu. Suat Kılıç, "Ahbap adı altındaki bir STK görünümlü yapının içinde yaşananları kaydetmeden geçmek istemiyorum. Ahbap çatısı altında toplanan para 4,5 milyar TL. Satın alma gücüne göre kıyaslandığında, deprem günü koşullarında bu rakam en az 10 milyar TL'ye denk geliyor. Bu da en az 2+1 kategorisinde 5 bin konut karşılığı bir paradır" diye konuştu.

'CHP BELEDİYECİLİĞİNDE VE STK'LARINDA SORUNLAR VAR'

Kılıç, konuşmasında şunları söyledi:

"6 Şubat depreminde 'Kızılay'a güvenmiyoruz, Ahbap'a güveniyoruz', 'AFAD'a güvenmiyoruz, Ahbap'a güveniyoruz' diyenler, bugün Ahbap ile birlikte bunun hesabını vermelidir. Bu kadar parayı toplayanlar, parayı borsada eritti ise kumarda eritti ise yazıktır, günahtır. Bu durum, toplumsal yardımlaşma duygusuna inanılmaz bir darbe indirir. Yarın bir gün gerçek ihtiyaç anında ne yardım eden bulabilirsiniz ne de yardım toplayan. Yardım toplamak da kolay bir iş değildir. O nedenle olay tam bir faciadır. Sözlerim tam olarak muhalefet cephesindeki bu kesimlere yöneliktir. İktidar, hesap vermesi gereken alanlarda şimdi 'Muhalefet hesap versin' diyor. Çünkü belediyelerinde de sorun var, STK'larında da sorun var. Muhalefet adına yetki alanların daha dikkatli, daha özenli olması lazımdı. Sanki o tren biraz kaçtı. Bugün CHP'nin kötü bir zan altında kalıyor olması, bir muhalefet partisi olarak aslında bizi de olumsuz yönde etkiliyor. Toplum, iktidara duyduğu güveni kaybederken muhalefete duyduğu güveni de yitiriyor. Bu çok büyük bir kayıptır, hepimiz için büyük bir kayıptır."

Basın toplantısına YRP İl Başkanı Muzaffer Candemir ile parti yöneticileri de katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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