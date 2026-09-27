YRP Genel Başkanı Erbakan, Kütahya Tavşanlı'da yeni asfalt yolun açılışını yaptı

YENİDEN Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesinde Belediye Başkanı Veysel Tekin'i ziyaret etti, partililerle bir araya geldi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine geldi. Tepecik belde belediyesini ziyaret eden Erbakan'ı belediye binası önünde Tepecik Belediye Başkanı Veysel Tekin, YRP Kütahya İl Başkanı Murat Tuncay, YRP Tavşanlı İlçe Başkanı Abdullah Kul, partililer ve vatandaşlar karşıladı. Erbakan'a ziyaretinde YRP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Osman Osmanağaoğlu ile genel merkez yöneticileri eşlik etti.

Belediye Başkanı Tekin'i makamında ziyaret eden Erbakan, beldede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ziyaretin ardından belediyenin çok amaçlı salonunda partililerle bir araya gelen Erbakan, Milli Görüş belediyeciliğinin temel ilkelerini anlattı. Belediyeciliğin yalnızca yol, altyapı ve fiziki hizmetlerden ibaret olmadığını belirten Erbakan, "Ahlaklı belediyecilik demek hizmet belediyeciliği demektir. Adaletle beraber hizmettir. Bahanelerin arkasına sığınmadan, laf üretmek yerine hizmet üretmektir. Milli Görüş belediyeciliği çalmadan çırpmadan, akrabaları zengin etmeden hizmet aşkıyla çalışmaktır. İman varsa imkan da vardır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Fatih Erbakan ve beraberindeki heyet, Tepecik beldesi ile Tavşanlı ilçesi arasında yapımı tamamlanan yaklaşık 2 kilometrelik yeni asfalt yolun açılış kurdelesini kesti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı