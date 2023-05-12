YRP Genel Başkanı Erbakan, İnce'nin adaylıktan çekilmesini yorumladı

"Adaylıktan çekilme olayının millet ittifakı lehine bir sonuç doğuracağına inanmıyoruz"

İSTANBUL - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesiyle ilgili, "Sayın İnce'nin seçmeni kendisi adaylıktan çekildi diye bir blok halinde gidip Sayın Kılıçdaroğlu'na destek olacak diye bir şey söz konusu değil. Bu nedenle adaylıktan çekilme olayının Millet İttifakı lehine ciddi bir sonuç doğuracağına inanmıyoruz" dedi.

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçim programları çerçevesinde İstanbul'da ziyaretlerini sürdürüyor. Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde partisinin seçim standını ziyaret eden Erbakan, "İnşallah pazar günü Kağıthane'de de İstanbul'un diğer bölgelerinde de Türkiye'de de seçimler Yeniden Refah Partimizin, Cumhur İttifakı'nın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın zaferiyle sonuçlanacaktır. Gözlemlerimiz bu yönde. Bu vesileyle hem yedili masanın felaketlerine dur denilmiş olacak hem de Yeniden Refah Partisi ile Milli Görüş, yirmi bir sene aradan sonra yeniden meclise taşınmış olacak" dedi.

"Sayın Muharrem İnce'nin çekilmesinin Millet İttifakı lehine bir sonuç doğuracağına inanmıyoruz"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi ile ilgili soruya Erbakan, "Tabii burada CHP'nin yapısı ve Millet İttifakı'nın yapısıyla ilgili birtakım ipuçları var. Sayın Muharrem İnce, 'Bu benimle ilgili yapılan düzmece kaseti en çok benim CHP'deki arkadaşlarım yaydılar. En çok onlar paylaştılar. CHP'nin genel merkezinde para peşinde olan, para için çalışan bir çete var. Buraya bu çete çöreklenmiş. CHP Genel Merkezi'nin bu çeteden kurtulması lazımdı' diyor. Tabii çok üzücü ve çok ciddi iddialar. Sayın Akşener'le ilgili biliyorsunuz, 'Eğer masadan kalkarsan masayı terk edersen seninle ilgili bir dosyası açıklarız. Bir daha halkın içine çıkacak yüzün kalmaz' diye tehditler savruldu. Yani böyle kumpaslarla, kasetlerle, tehditlerle, şantajlarla karanlık bir siyaseti yürütüyorlar. Üzülerek ifade ediyorum. Uygun bir davranış değil, uygun bir anlayış değil. Türkiye siyasetinin bu kumpaslardan, bu şantajlardan, bu tehditlerden, bu karanlık oyunlardan kurtarılması lazım. Diğer taraftan Sayın Muharrem İnce'nin çekilmesinin Millet İttifakı lehine bir sonuç doğuracağına inanmıyoruz. Çünkü Muharrem İnce'nin seçmeninin önemli bir kısmı sandığa gitmeyecek. Gidenlerin bir kısmı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanımıza oy verecek, bir kısmı Sayın Sinan Oğan'a oy verecek, bir kısmı da Sayın Kılıçdaroğlu'na oy verecek. Dolayısıyla Sayın İnce'nin seçmeni kendisi adaylıktan çekildi diye bir blok halinde gidip hepsi Sayın Kılıçdaroğlu'na destek olacak diye bir şey söz konusu değil. Bu nedenle bu adaylıktan çekilme olayının Millet İttifakı lehine ciddi bir sonuç doğuracağına inanmıyoruz. Biraz evvel de söylediğimiz gibi halkımızdan, milletimizden aldığımız mesajla, Cumhur İttifakı büyük bir başarı gösterecek. Sayın Cumhurbaşkanı ilk turda Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacak" şeklinde cevap verdi.