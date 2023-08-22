İstanbul Fatih Eminönü'nde yapılan denetimde, yolcu gibi davranan bir polis memuru tarafından yakalanan ticari taksi sürücüsüne ceza kesildi.

Yolcu seçen taksici, sivil polise: "İlerde polis çevirmesi var, kaçmaya çalışıyorum"

İSTANBUL Fatih Eminönü'nde yolcu seçen ticari taksicilere yönelik yapılan denetimde görevli polis memurunun yolcu gibi konuştuğu ticari taksi sürücüsü, "Evraklarım eksik, ilerde polis çevirmesi var. Kaçmaya çalışıyorum" dedi. Uygulamada durdurulan ve evrakları eksik olmayan taksi sürücüsüne ceza kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlık polis ekipleri bugün Eminönü otobüs durakları mevkiinde ticari taksilere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Bir ticari taksi sürücüsüne yolcu gibi yaklaşan görevli polis memuru Taksim'e gitmek istediğini söyledi. Taksi sürücüsü ise polis memuruna, " Evraklarım eksik, ilerde polis çevirmesi var. Kaçmaya çalışıyorum" diye cevap verdi. Yolcu seçtiği tespit edilen taksi, uygulama noktasında durduruldu. Ticari taksinin herhangi bir evrak eksikliği olmadığı tespit edildi. Araç sürücüsüne yolcu seçmekten 4 bin 64 lira ceza uygulanırken ticari taksi ise trafikten 10 gün men edildi.